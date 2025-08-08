Inundaciones colapsan el sur de la CDMX tras fuertes lluvias: Anillo Periférico y Calzada de Tlalpan bajo el agua

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha confirmado Alerta Naranaja en la zona sur de la Ciudad de México, abarcando alcaldías como Tlalpan, Magdalena Contreras y Coyoacán, esta última ha registrado severas inundaciones en diferentes puntos.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ha informado que una de las zonas afectadas por las lluvias fue Anillo Periférico y Gran Sur, en la alcaldía Coyoacán, donde personal de Protección Civil realizó maniobras de desazolve para dar circulación al agua.

En las imágenes que han circulado en plataformas digitales como Twitter y Facebook se aprecia como personal de la SSC auxilio a las personas que se han quedado varadas en las inundaciones de Tlalpan y Coyoacán. A la altura de Huipulco también reportan severas afectaciones.

La zona del Bulevard Picacho-Ajusco también presenta grandes encharcamientos e inundaciones, por lo que se exhorta a la ciudadanía no transitar por calles afectadas.

uD83DuDCA6 Así corría el agua

En Holpechén, entre Opichén y Cacalchén, colonia Lomas de Padierna. pic.twitter.com/zqoQbfisLo — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) August 9, 2025