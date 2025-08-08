Inician rehabilitación de parques al sur de Monterrey

El alcalde Adrián de la Garza, acompañado por funcionarios municipales, dio el arranque para las intervenciones en dos parques: Avándaro, de la colonia Del Paseo, así como Las Fuentes, de Lomas del Paseo Residencial 5° sector. Se manifestó complacido por la colaboración vecinal para hacer realidad a los proyectos que necesitan y que sí utilizarán.

“Los felicito porque lo que requiere la ciudad de Monterrey es que haya vecinos organizados que nos puedan dar una guía y un rumbo de qué es lo que queremos para nuestros parques, nuestras plazas, porque al final de cuentas los usuarios son ustedes".

“Nosotros somos el medio nada más, para que se lleve a cabo, entonces hay más colonias en Monterrey con vecinos organizados como esta, en donde nos facilitan mucho el trabajo”, afirmó.

Las autoridades se concentraron en mejorar estos espacios. FOTO: gobierno de Monterrey

Rehabilitan el espacio público con 9.3 millones de pesos

Con una inversión global por 9.3 millones de pesos, se llevarán a cabo diferentes acciones que permitirán a los habitantes del sector realizar prácticas deportivas, además de que contará con áreas de esparcimiento para menores de edad.

Nazario Pineda, titular de la Secretaría de Obras Públicas, indicó que los trabajos estarían terminadas en un plazo de seis meses.

Explicó que en el Parque Avándaro se contempla la rehabilitación de la cancha polivalente; colocación de estructuras metálicas con tableros de basquetbol y porterías para soccer; construcción de una vitapista, así como de andadores.

En lo que respecta al área infantil, el proyecto incluye la instalación de siete nuevos juegos, así como la delimitación del área con rejacero.

Además, se instalará mobiliario urbano consistente en aparatos para ejercicios, bancas, mesas para picnic, señalamientos, así como 30 nuevos puntos de iluminación. Invierten millones de pesos para la ciudadanía. FOTO: gobierno de Monterrey

¿Qué cambiará en Parque de Las Fuentes?

En lo que respecta al Parque Las Fuentes, la administración municipal construirá 2,100 metros de vitapista con la colocación de carpeta asfáltica de cuatro centímetros de espesor.

En el arranque de obras acompañaron al alcalde la diputada federal, Ana González, del Congreso local, Lorena de la Garza, así como el Jefe del Gabinete municipal, Fernando Margáin.