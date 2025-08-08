Hombre desaparecido desde 2022 es localizado con vida en anexo de Guadalajara

Un hombre que había sido reportado como desaparecido desde 2022 fue localizado con vida en un centro de rehabilitación del municipio de Cocula,Guadalajara como resultado de un operativo de búsqueda encabezado por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ).

El hallazgo se registró durante un despliegue realizado en distintos puntos de la región, que incluyó a los municipios de Tecolotlán y Cocula pues las brigadas tenían entre sus objetivos localizar a personas con reportes activos, como el caso de Raúl Secundino, desaparecido desde el 7 de noviembre de 2018.

En Tecolotlán, el personal colocó cédulas informativas en la plaza principal, comercios y espacios públicos, además de visitar instituciones como el DIF Regional y el Centro de Salud pues en Cihuatlán, se inspeccionó un centro de rehabilitación para personas con adicciones, donde se cruzaron datos con las bases oficiales.

Como resultado de los trabajos de búsqueda para dar con el paradero de Raúl Secundino, quien fue visto por última vez el 7 de noviembre de 2018, la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco localizó a una persona que contaba con reporte de desaparición desde 2022. pic.twitter.com/BcTWrNpcLU — Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco (@BusquedaJal) August 7, 2025

¿Qué pasó con el hombre que fue encontrado en un anexo de Guadalajara?

La localización del hombre ocurrió en Cocula, tras la revisión de tres centros de rehabilitación y el registro de más de 100 internos pues el mismo cruce de información permitió confirmar su identidad y cerrar su expediente de desaparición, tras ser encontrado casi 3 años después.

La COBUPEJ señaló que, además de las verificaciones, se distribuyeron fichas en tianguis, comercios y la plaza municipal para mantener activa la difusión de otros casos, estas acciones, destacó la dependencia, forman parte de un modelo operativo que prioriza la verificación en campo, la coordinación con autoridades municipales y la revisión directa de lugares donde podría haber personas desaparecidas.

Esta acción fue resultado de una jornada de búsqueda en vida, realizada ayer, en los municipios de Tecolotlán y Cocula, en coordinación con la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, la @SSeguridadJal y la @GN_MEXICO_.



Más información?? https://t.co/kT7KHpNjXw pic.twitter.com/mcOX0Fsm1Y — Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco (@BusquedaJal) August 7, 2025

Cabe destacar que si necesitas encontrar a alguien puedes hacer tu denuncia a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, así como puedes presentarte en las diferentes agencias del Ministerio Público mientras que si es un menor lo puedes realizar en Alerta AMBER.