Granizada provoca caos al sur de la CDMX: activan Alerta Amarilla en 8 alcaldías | VIDEOS

Entre las demarcaciones que se encuentran afectadas por el clima de este viernes están Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán

Una de las vialidades más afectadas es Avenida Aztecas, en Coyoacán Foto: Twitter / @TlalpanVecinos

Al menos 8 alcaldías de la Ciudad de México se encuentran en Alerta Amarilla debido a las intensas lluvias acompañadas de granizo que se esperan la tarde de este viernes 8 de agosto. Entre las demarcaciones que se encuentran afectadas por el clima están Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán. 

En las imágenes que han circulado en plataformas como Facebook y Twitter se observa que la Avenida Aztecas en los límites de Tlalpan y Coyoacán se encuentra cubierta de blanco, lo que ha provocado una circulación complicada para los automóviles que se dirigen hacia dicha demarcación. 

Entre las alcaldías afectadas por las lluvias y granizo se encuentran: 

  • Álvaro Obregón 
  • Coyoacán 
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta 
  • Tláhuac 
  • Tlalpan
  • Xochimilco 
 

 

