Granizada provoca caos al sur de la CDMX: activan Alerta Amarilla en 8 alcaldías | VIDEOS

Al menos 8 alcaldías de la Ciudad de México se encuentran en Alerta Amarilla debido a las intensas lluvias acompañadas de granizo que se esperan la tarde de este viernes 8 de agosto. Entre las demarcaciones que se encuentran afectadas por el clima están Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán.

En las imágenes que han circulado en plataformas como Facebook y Twitter se observa que la Avenida Aztecas en los límites de Tlalpan y Coyoacán se encuentra cubierta de blanco, lo que ha provocado una circulación complicada para los automóviles que se dirigen hacia dicha demarcación.

Entre las alcaldías afectadas por las lluvias y granizo se encuentran:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Así se encuentra Avenida Aztecas, alcaldía Coyoacán. pic.twitter.com/wK0BWw5dng — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) August 8, 2025