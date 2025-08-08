Fernandito y dios, amigos del niño asesinado por 1000 pesos hacen memorial para exigir justicia

Amigos y vecinos del pequeño Fernando de 5 años de edad han colocado un memorial en la Glorieta de la Avenida Sagitario para recordar al menor que fuera asesinado por prestamistas debido a una deuda de 1000 pesos que tenía su mamá. El caso generó indignación a nivel nacional y los vecinos de Villas de San Isidro del Municipio de La Paz en el Estado de México comenzaron a colocar veladoras, globos incluso dibujos para clamar justicia para el pequeño.

Como parte de la exigencia de justicia algunos de los amigos de Fernandito marcharon desde el memorial hasta la carretera federal Mex-Puebla hasta el llamado tubo azul donde continúan manifestándose.

El caso de Fernandito ha generado indignación

Cronología de Fernandito, niño que fue asesinado por una deuda de 1000 pesos

El pasado 28 de julio, tres prestamistas identificados como Carlos, Lilia y Ana Lilia, acudieron al domicilio de Marcelina, quien les había pedido 1000 pesos, mismos que no había podido pagar. La mujer era madre de Fernandito, un niño de 5 años, quien fue secuestrado por dichas personas para presionar a Marcelina a que les pagara.

De acuerdo con las declaraciones de Marcelina, ella conocía los tres prestamistas de tiempo atrás. Las dos mujeres y el hombre se llevaron al niño a una vecindad ubicada en la calle Carmen Serdán, de la colonia Ejidal El Pino, en el municipio de Los Reyes-La Paz.

La madre del menor acudió al lugar en tres ocasiones, pero como no llevaba el dinero los prestamistas no quisieron darle a Fernandito, a quien mantenían amarrado, en un cuarto sucio en donde lo golpeaban y le aventaban la comida al piso. "Lo trataban como a un perro", relató una de las vecinas que escuchó y logró ver lo que sucedía en el predio.

Memorial a Fernandito

La madre de Fernandito acudió a denunciar lo sucedido el 3 de agosto, por lo que las autoridades acudieron a la vecindad en donde el niño se encontraba retenido. A la par, los vecinos dieron aviso a la policía, debido a que se escuchaban gritos y golpes en el lugar.

El pasado 4 de agosto, policías municipales encontraron el cuerpo de Fernandito sin vida adentro de un costal, en medio de bolsas de basura en un cuarto en obra negra en la vecindad donde vivían los prestamistas. El cadáver presentaba huellas de maltrato y tortura.

El 7 de agosto, Carlos, Ana Lilia y Lilia fueron detenidos por personal de la Fiscalía General del Estado de México (FGEM) que ayer logró la vinculación a proceso de dichas personas, las cuales fueron ingresadas al penal de Nezahualcóyotl por el asesinato de Fernandito de 5 años.