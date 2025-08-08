Exigen justicia por Emiliano, niño de 8 años atropellado en CDMX: denuncian que la agresora venía alcoholizada

La tarde de este viernes 8 de agosto se realizó un bloqueo en calle Sullivan de la alcaldía Cuauhtémoc, frente a los juzgados de la Ciudad de México, donde amigos y familiares exigieron justicia por Emiliano, un niño de 8 años de edad que se encuentra hospitalizado luego de ser atropellado el pasado domingo.

Los afectados señalan que la agresora presuntamente se encontraba en estado de ebriedad cuando cometió el atropello, por lo que piden a las autoridades que no quede impune. Por otro lado, la implicada identificada como Regina "N" de 19 años de edad se encuentra enfrentando una audiencia por el caso.

De acuerdo con los primeros reportes el menor de tan solo 8 años, residente de la colonia Lindavista, fue arrollado mientras circulaba por la zona de San Juan de Aragón el pasado 3 de agosto. Actualmente Emiliano se encuentra hospitalizado derivado de las heridas y familiares de la víctima exigen que la acusada se haga responsable.

Con pancartas que decían "Justicia para Emiliano", "Solamente tenía 8 años" y "Regina es culpable" un grupo de al menos 30 personas se manifestaron en la colonia San Rafael, provocando que en el perímetro se registrara congestión vial, por lo que se exhorta a los conductores a tomar alternativas.

Se espera que en las próximas horas la vialidad sea liberada y autoridades de la capital puedan ampliar la información entorno al caso de Emiliano y la situación jurídica de Regina "N".