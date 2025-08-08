EU y México aliados soberanos:Ron Johnson

Luego de que el presidente Donald Trump justificó el envío de militares para combatir a los cárteles del narcotráfico en América Latina, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, llamó a construir un frente conjunto e inquebrantable con México para defender a los ciudadanos, además de su país usará “todas las herramientas a nuestra disposición” contra esas organizaciones criminales.

En una declaración pública, afirmó que Estados Unidos y México enfrentan a un enemigo común que son los violentos cárteles criminales que también son terroristas porque destruyen vidas, corrompen instituciones y mantienen como rehenes del miedo a comunidades enteras.

En la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo remarcó que no vendrán a México los militares de Estados Unidos ni habrá una invasión, luego de que el periódico The New York Times publicó que Donald Traump firmó una orden secreta en la que autoriza lanzar ataques militares contra los cárteles del narcotráfico en América Latina e incluso en territorio extranjero.??Indicó que fue informada de dicha orden ejecutiva, pero en todas las llamadas con Trump aunque se ha planteado intervención militar, no hay ningún acuerdo en ese sentido ni se permitiría.

En su mensaje, el embajador de EU manifestó que seguirán trabajando de manera colaborativa con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para confrontar esa amenaza con la seriedad que exige.

uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDF2uD83CuDDFD Estamos unidos como dos aliados soberanos. Enfrentamos a un enemigo en común: los violentos cárteles criminales. Usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para proteger a nuestros pueblos.https://t.co/YFrOekKiBW — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 8, 2025

Retomó las palabras del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de tratar a los cárteles como terroristas y por ello esas organizaciones “deberían de tener miedo “a la fuerza combinada, la determinación y la resolución de dos naciones soberanas comprometidas con la justicia y con proteger a su gente”.

El diplomático estadounidense señaló que no pueden actuar solos sino que “se trata de construir un frente conjunto e inquebrantable con México para defender a nuestros ciudadanos, desmantelar las redes de los cárteles y asegurar que las únicas personas que deban temer por su futuro sean aquellas que lucran con el asesinato, la adicción y el caos”.

Enfatizó que Estados Unidos todas las herramientas a su disposición para proteger a los pueblos.

“Trabajando de forma colaborativa, como dos aliados soberanos. Como lo ha dicho el presidente Trump, nuestra cooperación en la frontera continuará en lo que respecta a todos los aspectos de la seguridad, incluyendo las drogas, la distribución de drogas y la inmigración ilegal a los Estados Unidos”, recalcó.

CS