EU actualiza requisitos para VISA, menores de 14 y mayores de 79 años tendrán entrevista consular

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó requisitos para obtener una visa ya que a partir del 2 de septiembre los menores de 14 años y mayores de 79 ahora tendrán que acudir a una entrevista con un cónsul.

Además, detalló las categorías de solicitantes que podrían calificar para una exención de entrevista en el proceso de solicitud de visa no inmigrante como los solicitantes de visas diplomáticas u oficiales.

Así como en la renovación de visas de turista con validez de diez años, que el solicitante haya tenido al menos 18 años al momento de la emisión y que esté dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior.

Precisó que “los menores de 14 años y mayores de 79 años ya no están exentos de entrevista. A partir del 2 de septiembre de 2025, deberán presentarse físicamente para una entrevista con un oficial consular”.

Informó que los requisitos y procedimientos se pueden consultar en el sitio de internet https://mx.usembassy.gov/es/visas-es/

