Esto es lo que pedirá el Gobierno de Oaxaca a Adidas por "apropiación cultural" en línea de huaraches

Luego de que la marca Adidas presentara una línea de huaraches, en colaboración con el diseñador Willy Chavarría, presuntamente inspiradas en elementos que constituyen parte del patrimonio cultural de diversas Comunidades Indígenas Zapotecas de la Sierra Norte de Oaxaca, el secretario de Cultura del Estado, Flavio Sosa, habló en entrevista con Oscar Mario Beteta para Heraldo Radio sobre el tema.

Detalló que esta línea de calzado llamada "Oaxaca Slip On" comenzó a circular en las redes sociales cuando un cantante famoso llamado "Bad Bunny" dio un concierto con estos huaraches. "Nosotros observamos que ese diseño es el del calzado indígena que usan en los pueblos y comunidades del estado de Oaxaca, que se trabaja en Villa Hidalgo, Yalalag".

Aquí nosotros tenemos huaraches que se fabrican en los Valles Centrales, en la Costa, en la Mixteca, en el Istmo, en la Sierra, en distintas regiones fabricamos huaraches, y como oaxaqueños podemos reconocer el huarache del valle, el huarache de la costa, 'mira este huarache es el huarache latino', y este huarache, el que se presenta, es un modelo a todas luces el que se usa en Villa Hidalgo, Yalalag", afirmó el secretario.

Y agregó que el huarache es una prenda que está ligada a los pueblos y comunidades desde la época prehispánica. En ese sentido, apuntó que Adidas ya se puso en contacto con el Gobierno de Oaxaca, y el gobernador Salomón Jara se pondrá en contacto con la comunidad de Villa Hidalgo el próximo lunes, para establecer diálogo directo entre la comunidad y la empresa Adidas.

¿Qué pedirá el Gobierno de Oaxaca a Adidas por los huaraches inspirados en Villa Hidalgo?

En entrevista para Heraldo Radio, el secretario de Cultura del Estado de Oaxaca, Flavio Sosa, destacó que la Secretaría de Culturas y Artes de Oaxaca, la Secretaría de Cultura federal, el Gobierno del Estado de Oaxaca, el gobernador Salomón Jara, así como la propia comunidad de Villa Hidalgo, buscarán en su reunión con la empresa Adidas, lo siguiente: