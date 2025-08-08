Dictan prisión preventiva contra los 3 presuntos homicidas de Fernandito

Un juez determinó dictar prisión preventiva justificada para los presuntos homicidas del niño Fernandito, Carlos "N", Ana Lilia "N" y Lilia "N", quienes además están relacionados con los delitos de privación ilegal de la libertad y secuestro del menor quién tenía apenas 5 años de edad.

Presuntamente fue asesinado por el cobro de una deuda que tenía su mamá, con los ahora detenidos, por la cantidad de 1000 pesos. El crimen ha causado indignación nacional, pues se ha detallado que los detenidos tomaron al niño como garantía del pago que adeudaba su madre.

El crimen ocurrió en el municipio de Los Reyes, La Paz, Estado de México, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FJGEM) informó sobre la detención de los tres integrantes de una familia quienes son investigados por su probable intervención en delitos vinculados a la desaparición del niño de 5 años.

#Resultados. Agentes de la #FiscalíaEdoméx, en conjunto con elementos de la @SEMAR_mx y de la Policía Municipal de #LaPaz, ingresaron a un penal estatal a tres integrantes de una familia identificados como Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, quienes son investigados por su… pic.twitter.com/GqPa4kaAj5 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 8, 2025

Fernandito murió a causa de múltiples golpes y falta de alimentos

De acuerdo con la abogada de la familia de Fernandito, Fabiola Villa, los agresores justificaron las lesiones del niño, diciendo que él se caía a cada rato y que se pegaba en el lavadero, sin embargo la autopsia realizada el menor de edad reveló que el pequeño tenía múltiples golpes en todo el cuerpo, incluso tenía traumatismos en el rostro y la cabeza. Además se confirmó que el pequeño pasó varios días sin comer ni beber nada.

Los agresores fueron vinculados a prisión preventiva justificada y será el próximo lunes 11 de junio cuando el juez defina si son vinculadas a proceso a no, pues aún se tienen que analizar las pruebas que ambas partes presentaron ante la Fiscalía del Estado de México.

Vecinos y familiares despiden a Fernandito

Mientras ocurría la audiencia de los agresores, familiares y amigos de Fernandito realizan su funeral. Con flores blancas, veladoras y globos rinden homenaje al pequeño, a quien recuerdan como un niño alegre y trabajador. Algunos vecinos cuentan que a pesar e su corta edad el niño juntaba cartón y pet para conseguir dinero para su familia, pues él y su madre son personas de bajos recursos.

Fernandito acompañaba a su mamá a un tianguis donde le ayudaban a los comerciantes a recoger sus cosas tras finalizar la venta, por lo que el niño era bien conocido en su colonia, todos lo recuerdan como un niño alegre y sin malicia. Ante esta situación vecinos hicieron una protesta en la Calzada Ignacio Zaragoza para exigir justicia y que los agresores no queden libres, pues piden que no haya impunidad en este caso.

Además fue colocado un memorial para el pequeño Fernando donde se colocaron globos, veladoras y una ilustración para recordar al niño. Ahí se pueden leer mensajes como:

A los niños no se les toca

Justicia para Fernandito

No a la impunidad

La tarde de este viernes se llevara a cabo una misa en honor al pequeño Fernandito, sin embargo aún no se sabe si será sepultado este viernes o mañana sábado. La familia no se ha despegado del féretro y entre lágrimas y mucho dolor despiden al niño, quien presentaba múltiples fracturas en todo el cuerpo.

Su tío Alfredo Raúl Gómez, dijo que su sobrino quedó irreconocible, por lo que fue necesario cotejar su identidad con pruebas de ADN, cabe recordar que el cuerpo fue localizado dentro de un costal, y tenía varios días sin vida, fue el fétido olor lo que permitió que la policía lo localizara.