Detienen a 11 personas y aseguran más de mil dosis de narcóticos en las alcaldías Coyoacán e Iztapalapa

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en estrecha coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, cumplimentaron dos órdenes de cateo en inmuebles localizados en las alcaldías Coyoacán e Iztapalapa, aseguraron más de mil dosis de aparente narcótico, tres personas fueron detenidas al interior de los domicilios, y otras ocho personas fueron aseguradas en las inmediaciones de una de las propiedades.

Los despliegues operativos se realizaron con apoyo de personal de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Marina Armada de México (SEMAR), así como de la Guardia Nacional (GN), y derivaron de sólidos trabajos de investigación de gabinete y campo, como respuesta a varios reportes de posibles puntos de venta de droga en las colonias Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán y San Juan Xalpa, en Iztapalapa.

Fue así que los efectivos de la SSC ubicaron de manera previa inmuebles probablemente utilizados para la comercialización de droga, por lo que los datos de prueba obtenidos fueron presentados por un agente del Ministerio Público a un Juez de Control, quien otorgó las órdenes de cateo para intervenir las propiedades.

Por ello, se implementaron despliegues operativos en los que se actuó sin uso de violencia, en estricto apego al protocolo de actuación policial, y con pleno respeto a los derechos humanos de las personas detenidas.

El primer cateo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la calle Izote, de la colonia Pedregal de Santo Domingo, donde fueron aseguradas 319 dosis de posible clorhidrato de cocaína, así como una bolsa con aparente marihuana a granel y fue detenido un hombre.

Cabe mencionar que luego de realizar un cruce de información, se tuvo conocimiento que el posible implicado cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en 2019 por Robo a negocio.

El segundo cateo se realizó en una propiedad localizada en la calle 11, de la colonia San Juan Xalpa, donde fueron aseguradas 376 dosis de probable clorhidrato de cocaína y 16 bolsitas de un vegetal con las características de la marihuana, donde fueron detenidas dos personas.

En la misma calle, posteriormente, los efectivos de la SSC detuvieron a tres mujeres de 60, 41 y 21 años de edad, y dos hombres de 42 y 32 años de edad, por posible quebrantamiento de sellos, a quienes se les aseguraron 166 bolsitas de clorhidrato de cocaína y 15 dosis de aparente marihuana.

Además, en otra acción ocurrida también en la calle 11, los oficiales detuvieron a tres hombres de 34, 22 y 32 años de edad, a los que les aseguraron 166 bolsitas de clorhidrato de cocaína, 15 envoltorios de plástico con posible marihuana, dos dispositivos telefónicos y dinero en efectivo.

Cabe mencionar que tres de los detenidos en Iztapalapa, también cuentan con ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México; el de 42 años cuenta, en el año 2022, por Delitos contra la salud; el de 34 también por Delitos contra la salud, en 2023, además de que presenta una puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público por Robo de bicicleta en 2021.

El posible implicado de 22 años de edad, tiene tres ingresos, todos ellos por Delitos contra la salud en los años 2022, 2023 y 2024, y cuenta con una presentación ante el agente del Ministerio Público en 2022, igualmente por Delitos contra la salud.

A todos los posibles implicados se le realizaron revisiones preventivas apegadas al protocolo de actuación policial, se les leyeron sus derechos de ley y, fueron presentados ante los agentes del Ministerio Público correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica, en tanto los inmuebles quedaron sellados y se encuentran bajo resguardo policial

La SSC y la FGJ reiteran su compromiso de realizar acciones de prevención, investigación y combate a los delitos de alto impacto para así detener a los principales generadores de violencia que dañan a las y los habitantes de la Ciudad de México.