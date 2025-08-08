Critican sueldazo para los burócratas del cabildo de San Luis Potosí

Como excesivo, calificaron legisladores y el Instituto de Fiscalización Superior, el aumento salarial aprobado por el cabildo de San Luis Potosí, de 18.5 por ciento para los burócratas del ayuntamiento y de hasta 10 por ciento, para mandos medios y superiores.

El incremento beneficia al alcalde Enrique Galindo Ceballos que recibirá 107 mil 429 pesos mensuales sólo de salario (10%), más de 6.5 por ciento adicional en prestaciones.

El diputado del PVEM, César Arturo Lara consideró el aumento desproporcionado en razón de que es dinero público, el cual discrepa con la inflación y los incrementos salariales que se tuvieron en el sector de los trabajadores y en el sector del comercio que en el mejor de los casos no rebasó el siete u ocho por ciento.

El diputado de Morena, Carlos Arreola advirtió que revisarán el Acuerdo del Cabildo de la capital potosina porque desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue emitida una ley que habla de la austeridad en el servicio público que aunque es de carácter federal, "también debe actualizarse a nivel local".

En tanto, el titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois advirtió que podrían ordenar a los entes fiscalizables que al igual que el Ayuntamiento galindista otorguen aumentos salariales desproporcionados, que regresen los recursos que hubiesen entregado.

Señaló que el ejercicio del gasto público está sujeto a diversas legislaciones que regulan los sueldos y salarios de los servidores públicos como la Ley de Disciplina Financiera que de los artículos 10 al 13 señala con toda claridad los topes salariales, así como la prohibición expresa de cualquier ente público de aumentarse sueldos y salarios durante el ejercicio.

