Crédito de 20 mil pesos a tasa CERO para jóvenes de Nayarit: así puedes iniciar tu negocio

El Instituto Nayarita de la Juventud ha puesto en marcha el Programa Nayarit Joven, una iniciativa destinada a personas de entre 18 y 29 años que desean iniciar o fortalecer su propio negocio en el estado de Nayarit. Este programa ofrece microcréditos accesibles que buscan impulsar el espíritu emprendedor entre la juventud local.

A través de este programa, los jóvenes pueden acceder a un financiamiento de hasta 20 mil pesos, con una tasa de interés preferencial del cero por ciento y un plazo de pago de hasta 24 meses, lo que representa una gran oportunidad para que los nuevos empresarios desarrollen proyectos productivos sin afectar su economía personal. Manuel Mendoza, representante del Instituto Nayarita de la Juventud, destacó la importancia de este apoyo:

“El programa Nayarit Joven es uno de los programas que el gobernador ha fortalecido de manera histórica. Inicialmente se dispuso un millón de pesos, que se incrementó a 2.5 millones. Ya tenemos más de 50 beneficiarios y la bolsa sigue disponible. Invitamos a todos los jóvenes entre 18 y 29 años a que se acerquen para obtener este microcrédito con tasa cero, ya sea para impulsar sus proyectos actuales o para iniciar uno nuevo.”

El funcionario dio a conocer las condiciones con las cuales se otorgará este tipo de trámite. FOTO: Archivo.

Requisitos para participar en Nayarit Joven

El programa está disponible para jóvenes de los 20 municipios de Nayarit y busca facilitar el desarrollo económico mediante la creación o fortalecimiento de negocios. La convocatoria está abierta y puede ser consultada por quienes cumplan con los requisitos para aplicar a los créditos. Para ser candidato a uno de los microcréditos, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:



Tener entre 18 y 29 años de edad.

Presentar copia de identificación oficial vigente.

Proporcionar la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Entregar comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses.

Presentar un proyecto a financiar que incluya plan de acción, fotografías, recibos, altas o facturas relacionadas.

Constancia de Situación Fiscal actualizada (Registro Federal de Contribuyentes) con antigüedad no mayor a 3 meses.

Comprobante de participación en el curso impartido por la Coordinación de Proyectos Productivos del Instituto Nayarita de la Juventud.

Copia del estado de cuenta bancaria que muestre nombre del solicitante, número de cuenta, CLABE interbancaria e institución financiera.

Garantía prendaria con valor uno a uno o aval solidario con garantía, con documentación del titular del financiamiento (si aplica sociedad conyugal, no es necesaria documentación del cónyuge).

Los jóvenes pueden optar por un financiamiento por parte del gobierno de Nayarit

¿Dónde entregar la documentación?

Los proyectos y documentación deberán entregarse personalmente en la ventanilla de trámites ubicada en:

En la Secretaría de Economía ubicada en avenida Insurgentes 854 B, colonia El Rodeo, Código Postal 63060, Tepic, Nayarit, en el Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit.

Para resolver dudas o recibir más información, los interesados pueden comunicarse al WhatsApp 3111210645. El Programa Nayarit Joven representa una valiosa herramienta para que la juventud nayarita transforme sus ideas en negocios reales, fomentando así el desarrollo económico y social de la región.