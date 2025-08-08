Cortes de agua en CDMX: estas son las colonias de Coyoacán que se verán afectadas en agosto

Los cortes de agua permanecerán durante el mes de agosto ya que durante todo el 2025 se mantendrá el sistema de agua por tandeo en diez alcaldías de la capital del país con la finalidad de garantizar el abasto en esas demarcaciones de la capital del país. Ante esto la Secretaría de Finanzas indicó que en enero que las personas que sean afectadas recibirá un descuento en el pago de este servicio.

En total serán 284 colonias las afectadas por cortes de agua en el mes de agosto, entre ellas están algunas localizadas en la alcaldía Coyoacán al sur de la Ciudad de México. A continuación te decimos la lista de las colonias afectadas en la demarcación del Coyoacán.

De igual forma las autoridades exhortan a la ciudadanía a extremar precauciones y almacenar agua, además de brindar los apoyos necesarios para solicitar una pipa de agua. Para realizar un reporte por falta de agua en la Ciudad de México puedes contactar a la SACMEX a través del teléfono 5589574950, un experto acudirá a verificar la red hidráulica para brindarte una solución oportuna.

Si vives en la alcaldía Coyoacán y tu colonia no está en esta lista pero no tienes agua, puedes reportarlo a través del teléfono 5589574950 o mediante *0311

La falta de agua en tu colonia puede deberse a varios factores como mantenimiento de pozos o plantas potabilizadoras, así como la atención de fugas en la red hidráulica o descalibración de válvulas.

Foto: Cuartoscuro

Estas son las colonias de Coyoacán que tendrán afectaciones con el suministro de agua

Adolfo Ruiz Cortines

Ajusco

Nueva Díaz Ordaz

Pedregal de Santa Úrsula

Pedregal de Santo Domingo