¿Cómo obtener una acta de nacimiento GRATIS en Monterrey?

El DIF Monterrey llevó a cabo este jueves la segunda entrega de actas de nacimiento a niñas y niños que no contaban con este documento oficial, como parte del programa “Oficialmente Regios”.

El evento se realizó en las oficinas generales del DIF Municipal, encabezado por la presidenta del organismo, Gaby Oyervides, quien reafirmó el compromiso de garantizar el derecho a la identidad de las personas en situación de rezago registral.

“Creamos este programa de Oficialmente Regios para poderles brindar el acompañamiento, abrimos una línea telefónica, las 24 horas del día, los siete días de la semana para poderles ayudar a hacer este proceso tan importante y sobre todo completamente gratuito”, dijo.

El DIF ofrece este beneficio de manera gratuita. FOTO: gobierno de Monterrey.

Brindan actas de nacimiento de manera gratuita en Monterrey

“Si saben de alguien que no tenga un acta, por favor pasen la voz, es muy importante que todos tengan este beneficio. Cuéntenles cómo les ayudamos, su experiencia, que es gratuito, que se les da el acompañamiento para registrarse. Lo importante que es tener los documentos”, agregó.

El programa “Oficialmente Regios” inició en mayo de este año y tiene como objetivo acercar servicios gratuitos de registro civil a quienes nunca han sido registrados, permitiéndoles acceder a sus derechos.

Todas las personas del municipio pueden recoger este documento. FOTO: gobierno de Monterrey

¿Cómo obtener tu acta de nacimiento en Monterrey

Como parte de esta estrategia, el DIF Monterrey ha habilitado una línea de atención el 8151028622 de manera gratuita 24/7, para que cualquier persona sin acta de nacimiento pueda iniciar su trámite de forma ágil y segura.

Con estas acciones, el gobierno municipal reafirma su compromiso con los derechos humanos y la construcción de una ciudad más justa e inclusiva.