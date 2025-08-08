Comisión de reforma electoral se instalará el 11 de agosto: Sheinbaum

Este lunes 11 de agosto se instala formalmente la Comisión de Reforma Electoral, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En la conferencia de prensa matutina, dijo que Pablo Gómez, titular de dicha comisión, explicará cómo será el proceso para recibir las propuestas y los foros que se organizarán.

Aclaró que aún no existe una iniciativa de reforma en la materia, “apenas se va a construir”.

Señaló que participarán todos los sectores de la sociedad, expertos, partidos de oposición, así como los consejeros del Instituto Nacional Nacional (INE).

“Viene el lunes Pablo Gómez para platicar cómo será el proceso para recibir propuestas, hacer foros, cómo pueden participar todos los partidos políticos, sean parte de la 4T o no, cómo pueden participar expertos, cómo puede participar los consejeros del INE, todos los que quieran participar, pueblos originarios, representaciones de la sociedad que quieran participar en este debate en la construcción de esta propuesto”, afirmó.

“Entonces Pablo ya viene a presentar cómo va a ser, el lunes se instala formalmente la comisión, pero no es que está comisión vaya elaborar una propuesta, si no que se inician los foros los debates, no solamente en la Ciudad de México sino en todo el país para que se participe se presenten las ideas y a partir de ahí, pues se construye la nueva legislación electoral en nuestro país”, manifestó.

La presidenta Sheinbuam Pardo reiteró su propuesta de que se reduzca el número de legisladores plurinominales para tener una representación distinta en el Congreso de la Unión.

“Dije que en mi posición me parece que los plurinominales ya hay que pasar a otro a otra cosa, porque las listas de plurinominales pues es algo que se ha prestado para muchas cosas. Entonces me parece que tiene que discutir se de fondo una representación distinta y una reforma electoral profunda”, aseguró.

—¿Qué papel espera, presidenta, que jueguen los las distintas fuerzas políticas en la construcción de este consenso?, se le planteó a la presidenta Sheinbaum Pardo.

—Pues que participen. Está abierta la participación para que puedan dar sus posicionamientos, ideas, a partir de ahí se genera una propuesta, afirmó.