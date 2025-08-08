Claudia Sheinbaum desmiente apoyo de este programa social, es difundido a través de Whatsapp

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a la población a no atender falsos llamados en internet que invitan a invertir en Pemex o inscribirse a nuevos programas sociales, “es absolutamente falso”. Dijo que incluso circula un video creado con inteligencia artificial en donde invita a invertir en bonos.

Durante la conferencia de prensa se le cuestionó que por mensajes de WhatsApp se invita a mujeres de 18 a 63 años a inscribirse para un supuesto nuevo programa llamado “Bono Mujeres” en una página irregular. La presidenta Sheinbaum Pardo aclaró los programas que tiene el gobierno de México.

Inversiones en Pemex difundidos en redes son FALSOS

#MañaneraDelPueblo. “Son absolutamente falsos” los mensajes y videos grabados con Inteligencia Artificial que utilizan la voz y la imagen de @Claudiashein para invertir en “bonos de Pemex” o para inscribirse en falsos programas del Bienestar. pic.twitter.com/9w70zXb7VI — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 8, 2025

“El miércoles presentó el Detector de Mentiras, incluso me lo han dicho y estamos apoyando a la gente que ha caído en una farsa, un falso video que se hace a través de Inteligencia artificial donde supuestamente estoy invitando invertir en bonos de Pemex y otras cosas, es absolutamente falso y también este mensaje del que hablas es falso, si nos das los datos para poder hacer, pues las investigaciones, no solamente para poder bajar estos mensajes, si no poder ver quién los está promoviendo porque es un delito”, dijo.

“El programa que tenemos es para mujeres de 60 a 64 años, ya reciben el apoyo mujer pensión mujeres bienestar de 63 y 64 y en este momento están las inscripciones de 60, 61 y 62, van más de 600 mil mujeres ya inscritas. Estimamos que son alrededor de 3 millones de mujeres de acuerdo con los datos Conapo entre 60, 61 y 62 años”, precisó.

edg