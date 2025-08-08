Claudia Sheinbaum anuncia que se destinarán más de 40 MDP para la salud del pueblo Amuzgo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que los 40 millones 951 mil pesos recaudados en la subasta del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) se destinarán al Plan de Justicia del Pueblo Amuzgo, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y los servicios de salud en comunidades históricamente marginadas.

Decidimos que estos 40 millones lo dije cuando lo presentó Mónica que iba a ser para salud y lo vamos a dedicar al Plan de Justicia del Pueblo Amuzgo, particularmente para salud 40 millones de pesos”, confirmó la jefa del Ejecutivo federal en su conferencia “La Mañanera del Pueblo” desde Palacio Nacional.

La mandataria mexicana señaló que el objetivo del Plan de Justicia del Pueblo Amuzgo es trabajar con las comunidades para saber qué necesitan para que en una decisión colectiva se decida el destino de los recursos que se necesitan para promover bienestar.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia “La Mañanera del Pueblo” desde Palacio Nacional. Créditos: Guillermo O’Gam

El Pueblo Amuzgo es una de las comunidades con mayores rezagos históricos, y los recursos recaudados en la subasta servirán para rehabilitar, equipar y ampliar centros de salud en diversas regiones del país.

Participaron 867 personas en la puja del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado

La titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Mónica Fernández Balboa, señaló que el 6 de agosto cerró la subasta electrónica, donde participaron 867 personas en la puja por 145 mil 658 bienes.

Desde la conferencia matutina, la funcionaria recalcó que del total de artículos, 107 mil 66 fueron adquiridos, los que dejó un total de 41 millones 500 mil pesos comprometidos.

Al ofrecer los resultados de la Subasta Electrónica, señaló que tres mil 650 personas solicitaron su registro, de las cuales 15 mil 218 lograron ser registradas y de ellas 867 participaron en la actividad.

Entre la lista de los bienes inmuebles, Fernández Balboa destacó un Austin Morris 1982, una Silverado 2015, una Tahoe blindada, gargantillas de oro, mesa de billar, un lote de audífonos inalámbricos, una compactadora vibratoria.

En tanto, en cuanto a terrenos, reveló algunas propiedades ubicadas en Coahuila, Sinaloa y Baja California Sur.