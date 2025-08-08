Cayó Jose Luis "N", alias "El Crack", generador de violencia en Edomex

En un operativo del Mando Unificado Oriente en el Estado de México, detuvieron a José Luis “N”, identificado como objetivo prioritario, generador de violencia en la región.

En la acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN) en coordinación con autoridades estatales.

En seguimiento a acciones implementadas y a la coordinación interinstitucional se desarrollaron diversas líneas de investigación, donde los efectivos de seguridad ubicaron un domicilio donde se resguardaba este sujeto, por lo que se recopilaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control quien otorgó la orden para intervenir el predio.

Como parte del Mando Unificado Oriente, mediante labores de investigación e inteligencia, en la zona Oriente del Estado de México en una operación encabezada por @SS_Edomex con @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico detuvieron a José Luis “N” alias… pic.twitter.com/n0DPQlNrCp — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 9, 2025

Con esto se implementó el dispositivo para ejecutar la orden de cateo, pero al llegar al domicilio, las fuerzas federales fueron agredidas con disparos de arma de fuego, por lo que repelió la agresión y controló la situación.

En esta acción un elemento de la Policía Estatal fue lesionado por disparo de arma de fuego, sin poner en riesgo su vida, por lo que fue trasladado a un hospital cercano para su atención médica correspondiente.

En el inmueble fue detenido José Luis “N”, además, se aseguraron armas de fuego largas, diversas dosis de droga y equipo táctico, informándole el motivo de su detención, con lo se leyeron sus derechos de ley, y junto con lo asegurado, fue trasladado al Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica.