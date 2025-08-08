Captan el momento exacto en que autobús deja prensado a motociclista | VIDEO

Un grave accidente de tránsito ocurrido la tarde de este domingo 3 de agosto dejó como saldo a un motociclista con lesiones de consideración y cuantiosos daños materiales, luego de que un autobús del transporte urbano embistiera a varios vehículos detenidos en un crucero del centro de la ciudad.

El hecho se registró alrededor de las 18 horas en la intersección de la avenida 7 y calle 3, justo frente a la panificadora Alameda, uno de los puntos de mayor afluencia vehicular y peatonal de Córdoba en el Estado de Veracruz, generando gran conmoción en los ciudadanos.

Testigos relataron que el autobús, que cubría una ruta urbana, se aproximaba a la zona a una velocidad considerable, por causas que aún no han sido confirmadas, el conductor perdió el control de la unidad y no logró detenerla a tiempo, impactando de lleno contra al menos cuatro automóviles que se encontraban detenidos por la luz roja del semáforo.

uD83DuDEA8uD83DuDCA5 ??AUTOBÚS DEJA PRENSADO A MOTOCICLISTA AL EMBESTIR A VARIOS VEHÍCULOS EN VERACRUZ?? uD83CuDFCD?uD83DuDE8CuD83DuDE31



uD83DuDC49 Un autobús urbano se llevó de lleno a varios vehículos detenidos en la avenida 7 y calle 3, frente a la panificadora Alameda, en #Córdoba, #Veracruz, dejando a un motociclista… pic.twitter.com/wLtToQtydO — QUÉ POCA MADRE uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@QuePocaMadre_Mx) August 9, 2025

¿Qué pasó con el motociclista en Veracruz?

Entre los vehículos afectados se encontraba una motocicleta ocupada por un hombre que quedó prensado entre el camión y un automóvil compacto, pues la fuerza del impacto lo arrastró varios metros, lo que le provocó graves lesiones en las extremidades y posibles fracturas.

De inmediato, transeúntes y conductores de otros vehículos se acercaron para auxiliar al motociclista, mientras otros alertaban a los números de emergencia y hasta el momento no se han reportado las consecuencias para el conductor que se equivocó de manera rotunda al prensar al motociclista.

En redes sociales diversos usuarios comentaron que la culpa es totalmente del conductor, quien en sus palabras, debería de recibir una sanción por provocarle un accidente de ese grado a un motociclista que no había cometido ningún error en su conducción y terminó bajo un autobús