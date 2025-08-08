Cae uno de los presuntos asesinos del delegado de FGR en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves la detención de Jaret Roberto “H”, identificado como uno de los presuntos responsables del asesinato del Fiscal Federal en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, quien fue ejecutado el pasado lunes en Reynosa.

De acuerdo con el comunicado oficial (FGR 532/25), la captura fue posible gracias a trabajos de inteligencia de la Fiscalía Especializada de Control Regional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y elementos de las Fuerzas Armadas.

Las investigaciones permitieron ubicar el vehículo en el que se transportaron algunos de los agresores. En dicha línea, se logró localizar a Jaret Roberto “H” en un centro de rehabilitación de Reynosa, donde se mantenía oculto.

Durante su detención, se le aseguraron dos armas largas, cargadores, cartuchos útiles y droga. Además, el análisis de su teléfono celular confirmó su participación directa en el crimen, identificándolo como miembro de “Los Metros”, facción del Cártel del Golfo, vinculada al huachicol fiscal en la región.

La FGR adelantó que este mismo día se judicializará al detenido, mientras continúan las investigaciones para dar con el paradero de los demás implicados. La ejecución del Fiscal Vásquez Reyna conmocionó al país y generó un amplio despliegue de seguridad en Reynosa durante su sepelio, al que asistieron más de 250 personas, incluyendo autoridades federales y estatales.