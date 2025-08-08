Así engañó uno de los familiares asaltados a los ladrones para ser rescatado en carretera de Cumbres de Maltrata

Las carreteras mexicanas nuevamente fueron escenario de un trágico caso de inseguridad, luego de que una familia regresara de sus vacaciones y fuera asaltada en plena noche, junto a las Cumbres de Maltrata, en el estado de Veracruz. Reportes periodísticos revelaron que la familia fue dejada a su suerte en la carretera veracruzana, bajo el penetrante frío, en plena noche del pasado 6 de agosto.

Se trata de cinco familiares originarios de Hidalgo, quienes vivieron horas de terror tras ser interceptados por un grupo armado que les robó su camioneta, mientras circulaban por la cierra de Veracruz, en el tramo montañoso de la autopista Orizaba-Puebla, a la altura de la comunidad de Magueyes.

Los cinco familiares fueron abandonados en la carretera en plena noche

FOTO: Especial

Así engañaron a los asaltantes en carretera de Cumbres de Maltrata

Uno de los menores de edad, quien también fue víctima de robo, reaccionó ante la presencia de los hombres armados y logró esconder su celular, mientras el resto de los familiares perdieron sus pertenencias, por lo que pudo contactar a elementos de seguridad y policías municipales de Cumbre de Maltrata acudieron al auxilio de la familia, quienes se encontraban sufriendo de los efectos del frío, lo que les ocasionó síntomas de hipotermia, por lo que fueron atendidos por servicios médicos y trasladados a un hospital.

Las víctimas fueron identificadas como 3 menores de edad y un adulto discapacitado, quien utiliza muletas y también fue afectado por la intemperie en plena noche. No obstante, gracias a la llamada de auxilio, elementos de Guardia Nacional, situados en la congregación Vicente Guerrero, de Río Blanco, coordinaron el operativo que derivó en su hallazgo, durante las primeras horas del jueves 7 de agosto.

Tras las trágicas vacaciones, la familia interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, por lo que la Fiscalía General del Estado de Veracruz abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.