Asesinan al comisariado ejidal y su hermano en El Sabinalito en Frontera Comalapa, Chiapas

La noche de este jueves fue ejecutado a tiros por un grupo armado el comisariado ejidal de El Sabinalito, Rudy Aguilar Lucas, junto a su hermano Manolo Aguilar Lucas en Frontera Comalapa, Chiapas. Ambos son hermanos del ex alcalde de Comalapa, Jorge Antonio Aguilar Lucas.



Testigos señalaron que el ataque ocurrió cerca de las 21:00 horas, cuando sujetos fuertemente armados interceptaron a las víctimas a las afueras del ejido y les dispararon a quemarropa. Por la tarde había encabezado una asamblea ejidal para abordar temas referente a la seguridad e ingreso de Los Pakales a la zona.



De acuerdo con información confirmada por fuentes locales, el ataque se registró en la comunidad de El Sabinalito, ubicada en el municipio de Frontera Comalapa, una de las regiones más afectadas por la violencia derivada de la disputa entre grupos del crimen organizado.



El Sabinalito, comunidad enclavada en la franja fronteriza con Guatemala, ha sido durante más de tres años un bastión del grupo armado autodenominado Cártel Comalapa y Gente de Guerra, que ha sostenido una violenta disputa territorial con el Cártel de Sinaloa por el control de rutas de trasiego de drogas, armas y migrantes.



El asesinato de Rudy y Manolo Aguilar se suma a una creciente lista de líderes ejidales, autoridades comunitarias y civiles que han perdido la vida en medio del fuego cruzado entre estos cárteles. La violencia ha obligado a cientos de familias a desplazarse de comunidades como Nueva Independencia, Joaquín Miguel Gutiérrez, y ahora también El Sabinalito.



La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación ante el homicidio de estas dos personas del sexo masculino.

Un grupo multidisciplinario de la Fiscalía contra Homicidio y de la Fiscalía de Distrito Sierra Mariscal, realiza las indagatorias, a fin de esclarecer los hechos y fincar responsabilidades.