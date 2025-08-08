Ariadna Montiel: la Pensión Bienestar brinda una vejez digna a los adultos mayores

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes recordó que las Pensiones del Bienestar que otorga el Gobierno de México encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, brindan una vejez digna a los adultos mayores.

En su recorrido por el Estado de Jalisco, al acompañar a la mandataria federal, la secretaria compartió que en Guadalajara le dio mucho gusto saludar a Don Lauro y Doña Yolanda, una hermosa pareja de adultos mayores que reciben su pensión Bienestar.

Aseguró que este apoyo otorgado por el Gobierno Federal les brinda una vejez digna, y dijo "Gracias por toda una vida de trabajo".

En #Guadalajara, #Jalisco, me dio mucho gusto saludar a don Lauro y doña Yolanda, una hermosa pareja de #AdultosMayores. Ellos reciben su pensión de #Bienestar, que les brinda una vejez digna. ¡Gracias por toda una vida de trabajo! ??#HumanismoMexicano#PrimeroLosPobres pic.twitter.com/8JSFsnLVcQ — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) August 8, 2025

También, la titular de la Secretaría del Bienestar destacó que junto a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitaron el módulo de registro de la Pensión Mujeres Bienestar, ubicado en Acatlán de Juárez, en el Estado de Jalisco.

Nos anima ser testigos de la alegría de las mujeres por recibir esta pensión que reconoce toda una vida de esfuerzo", expresó Ariadna Montiel Reyes en su cuenta de X.