Apuesta Sheinbaum por el rescate de las instituciones públicas de salud; inaugura nuevo hospital del Issste

Al inaugurar la primera etapa del Hospital Regional de Tlajomulco, en Jalisco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), la Presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su intención de rescatar las instituciones públicas.

Como parte de una nueva gira de trabajo en el occidente del país, la mandataria recordó este 8 de agosto el periodo neoliberal, etapa en la que se apostó por la privatización.

"Estamos empeñados en rescatar las instituciones públicas que fueron abandonadas durante todo el periodo neoliberal, ese que ocurrió en México de 1982 a 2018, un periodo donde privatizaron todo. No privatizaron lo que no pudieron porque hubo movimientos sociales para evitarlo, en esta idea de que lo privado es mejor que lo público (...) tenemos que rescatar y hacerlas las mejores las instituciones públicas, porque es la garantía del acceso a los derechos del pueblo de México", aseguró.

El director del Issste, Martí Batres, informó que para este nuevo hospital se destinó una inversión de más de 3 mil millones de pesos.

Beneficiará a 380 mil derechohabientes de los estados de Jalisco, Nayarit, Colima, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas.

Inauguración, primera etapa del Hospital Regional ISSSTE. Tlajomulco, Jalisco https://t.co/lvtA2a3OhH — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 8, 2025

Contará con 36 especialidades, 250 camas censables, 262 camas no censables, 63 consultorios, urgencias, 8 quirófanos, imagenología de primer nivel, laboratorios, resonancia magnética, medicina nuclear, hemodinamia, hemodiálisis, quimioterapia, centro oncológico, cuidados Intensivos, entre otros.

"Se fortalecer enormemente el sector público de salud. En el mundo de la salud se libra una de las batallas más importantes entre la visión neoliberal y la concepción humanista, que postula un sistema gratuito La gran mayoría de la población suficiente mo tiene para pagar una cirugía en el sector privado, por eso es tan importante lo público. En el Issste estamos viviendo un programa de renacimiento", afirmó Batres.

Lemus reconoce el trabajo de la Presidenta Claudia Sheinbaum

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se comprometió a colaborar con obras que beneficien las inmediaciones del nosocomio.

Incluyen las mejoras de las vialidades cercanas y el transporte público.

"Transporte público será fundamental para que esta clínica pueda trabajar adecuadamente (...) transporte público que ayude a llegar a la gente a esta clínica del Issste", sostuvo.

También, reconoció el trabajo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a favor de la entidad. “Este estado te respeta, te admira y va seguir de la mano trabajando de la mano, Presidenta, contigo”, destacó.

Este lunes, el Hospital Regional de Tlajomulco comenzará a brindar servicios a sus derechohabientes. Del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, serán inaugurados 31 hospitales, 12 Clínicas y Unidades de Medicina Familiar, y se pondrán en operación 256 quirófanos en todo el país del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del IMSS Bienestar.

CS