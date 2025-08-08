Abaten a presunto implicado en decapitar a un joven en Hermosillo

La Fiscalía de Sonora confirmó que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) neutralizaron a Juan Antonio “N”, de 25 años, quien es el presunto responsable de asesinar a un menor de 16 años en Hermosillo, para luego decapitarlo y dejar la cabeza en un centro comercial del norte de la ciudad.

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado en la calle Montebello de la colonia Casa Blanca, en Ciudad Obregón, Sonora, donde los agentes ministeriales trataron de ejecutar una orden de aprehensión girada, pero fueron recibidos a balazos, respondieron la agresión logrando neutralizarlo.

El crimen por el que se le buscaba ocurrió el 29 de junio a las 16:34 horas en un domicilio de la colonia Floresta, donde el joven de 16 años y el victimario se encontraban conviviendo desde un día antes.

Según la investigación, el menor comenzó a tatuar a la otra persona y al cometer un error, el agresor se enfureció y lo comenzó a golpear hasta quitarle la vida y después lo mutiló. La tía del menor confirmó que escuchó ruidos provenientes del cuarto donde posteriormente encontraron el cuerpo sin vida del joven sin cabeza y había un hacha, un palo y cobijas en el lugar.

A las 19:00 horas de ese mismo día, personal de una cadena de supermercados localiza en una hielera que se dejó dentro de los baños, en una sucursal ubicada en los bulevares Progreso y Solidaridad, la cabeza de la víctima.

La investigación concluyó con que la persona responsable podría ser Juan Antonio “N”, de 25 años, a quien se le giró una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, fue ubicado en el Municipio de Cajeme y al intentar detenerlo disparó contra los uniformados, quienes repelieron la agresión y lo abatieron en el lugar.

Durante el operativo también fue detenido Alberto Emmanuel “N” proveniente de Jalisco, quien se encontraba en el mismo domicilio y también disparó contra los agentes de la autoridad; a él se le aseguró un arma de fuego y 20 envoltorios de marihuana.

