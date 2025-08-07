A un año de la despenalización del aborto en Chiapas: feministas denuncian barreras de acceso

A un año de la despenalización del aborto en Chiapas, organizaciones feministas como la Red Aborta Libre Chiapas y la Red por la Justicia Reproductiva, dieron a conocer los principales obstáculos identificados como la objeción de conciencia, la limitada red hospitalaria ya que solo hay seis disponibles para un aborto libre y seguro.

Así como la falta de sensibilización del personal de salud, la escasa difusión institucional y la restricción legal que limita el acceso al aborto hasta las 12.6 semanas, señaló Alejandra Muñoz, integrante de la Red por la Justicia Reproductiva en Chiapas y la Red Aborta Libre Chiapas.

Feministas hacen llamada a que se respeten lo establecido por la ley. Foto: Archivo

Llamó a las autoridades de salud, educación y derechos humanos para garantizar el acceso equitativo a este derecho, especialmente en comunidades indígenas donde persiste el estigma, y exigieron una mayor difusión de la ruta legal para acceder a servicios de aborto seguro. Belén Mellanes, del departamento de Sistematización, detalló que desde la red se han acompañado a 222 personas, de las cuales 198 son originarias de Chiapas. El 60% proviene de Tuxtla y Tapachula; el 25%, de Comitán y San Cristóbal; y el resto de otros municipios.

Acompañamiento a personas es fundamental

La red ha dado acompañamiento integral a 163 personas en procesos de Interrupción Legal del Aborto. Asimismo, señaló que cinco hospitales actualmente brindan el servicio: Tapachula, Berriozábal, Salto de Agua, Palenque y San Cristóbal.

El acompañamiento es fundamental para todas las mujeres. Foto: Archivo

En lo que va del año, de los casos atendidos por IMSS-Bienestar, 60 fueron canalizados como Interrupción Voluntaria del Embarazo y 39 como Interrupción Legal. La mayoría de las usuarias tienen entre 20 y 40 años. Además, se reportó un incremento de solicitudes por parte de menores de edad en el último semestre. Para mayor información y acompañamiento, podrán contactarlas en las redes sociales como Aborto Libre Chiapas.

¿Cuál es la importancia del aborto legal?

La legalización del aborto es fundamental para garantizar los derechos humanos, la salud y la autonomía de las mujeres y personas gestantes, al permitir el acceso legal y seguro a la interrupción del embarazo, se protege el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, lo cual es esencial para la igualdad de género; la clandestinidad del aborto no impide que ocurra; solo lo vuelve peligroso, especialmente para quienes viven en contextos de pobreza o marginación, donde el acceso a servicios médicos seguros es limitado.

Legalizar el aborto también reduce significativamente las muertes y complicaciones por procedimientos inseguros, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que el aborto legal y seguro salva vidas y mejora la salud pública, además, permite que el sistema de salud acompañe de forma integral a quienes deciden interrumpir un embarazo, ofreciendo apoyo médico, psicológico y emocional.

También es una herramienta clave para combatir el estigma, la discriminación y la violencia estructural que enfrentan mujeres, adolescentes e incluso niñas en situaciones de embarazo forzado, en contextos indígenas o rurales, donde existen mayores barreras, la legalización debe ir acompañada de información clara, respeto intercultural y acceso efectivo a los servicios, en pocas palabras, se trata de justicia social, salud y derechos.