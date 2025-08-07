Último viaje de pareja de motociclistas; mueren al impactarse en Periférico Sur

Una pareja de motociclistas, de aproximadamente 30 años cada uno, falleció al impactarse contra el muro de contención del Anillo Periférico Sur, antes de llegar a la avenida Toluca con dirección al norte de la CDMX, lo que provocó que dicha arteria fuera cerrada parcialmente para los automovilistas.

Algunos testigos en el lugar indicaron que el conductor de la moto, un hombre, conducía el vehículo a exceso de velocidad. Al lugar han llegado elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para resguardar los dos cuerpos que quedaron sobre el pavimento, en espera de peritos del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) de la CDMX.

Fallecen motociclistas en Periférico Sur

Metros más adelante, pero también en Periférico Sur, Protección Civil de la alcaldía Miguel Hidalgo informó que se mantiene cerrado Periférico con dirección sur, a la altura de Palmas por retiro de bultos de cemento que un camión de carga tiró en el lugar, lo que también complicó la circulación.

Cortes viales en la México-Toluca y México-Pachuca

Por otra parte, continúa afectada la circulación de la carretera México-Toluca con dirección a Constituyentes tras un accidente en el kilómetro 21. Luego de las labores para retirar el cuerpo de una persona que perdió la vida y los vehículos involucrados se realiza limpieza de la carpeta asfáltica

Paseo de los Tamarindos y Paseo de los Laureles pueden ser algunas alternativas viales.

Por otra parte, la Guardia Nacional, en su división de carreteras, informó que se registra cierre total de circulación por accidente vial cerca del km 052+300 carretera México-Puebla (Directo), con dirección a CDMX.