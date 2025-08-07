Traerán la 4T Norteña y el Horno³ ciencia, arte y tecnología a Escobedo

La revolución del conocimiento ya comenzó en Escobedo: la 4T Norteña y el Horno³ unieron fuerzas para llevar ciencia, arte y tecnología directamente a las manos de niñas, niños, jóvenes y docentes del municipio.

Este jueves, desde el emblemático Museo del Acero, el alcalde Andrés Mijes y el director general de Horno³, Antonio González, firmaron un acuerdo histórico que abrirá las puertas al futuro desde las aulas.

Convencido de que el talento habita en cada rincón de Escobedo, Mijes destacó que este convenio busca encender la chispa de la ciencia y la innovación en la niñez y juventud, transformando su entorno desde el conocimiento.

“Con este acuerdo, vamos a llevar la educación STEAM; vamos a llevar ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas a nuestras Escuelas de Artes y Oficios, para que en cada rincón de nuestras colonias de Escobedo haya talento y busquemos el talento que está esperando a ser descubierto o nutrido. Vamos a sembrar vocaciones científicas en niñas y niños que merecen soñar en grande”, señaló Mijes.

La educación STEAM llegará a todos los rincones para descubrir y nutrir el talento de niñas, niños y jóvenes. FOTO: gobierno de Escobedo.

El objetivo es brindar un Escobedo más preparado

Añadió que esta alianza transformará la educación pública al conectar la ciencia con la justicia social, la innovación con la equidad y el desarrollo con la identidad norteña.

Por su parte, el director general de Horno³, Antonio González, señaló que con este convenio Escobedo se convierte en un referente de innovación educativa, y agradeció la apertura y colaboración para hacer realidad este proyecto.

“Hoy juntos, Horno³ y el municipio de Escobedo, no solo vamos a firmar un convenio, vamos a estimular el pensamiento innovador con oportunidad y con esperanza. Estamos convencidos de que juntos vamos a construir un futuro más brillante para Escobedo y para este gran estado de Nuevo León”, expresó.

El convenio se enmarca en el lanzamiento de la nueva Escuela de Artes y Oficios que abrirá pronto en la colonia Alianza Real y que será un semillero de talento. A través de la nueva Escuela de Artes y Oficios, se impulsará el pensamiento innovador y la justicia social, consolidando al municipio como un referente en la formación de los líderes del mañana. FOTO: gobierno de Escobedo.

Darán asesoría y cursos especializados en Escobedo

En este espacio se instalará un moderno Laboratorio STEAM, diseñado en conjunto con Horno³, que incluirá asesoría técnica, recomendaciones de seguridad, diseño especializado, selección de equipo y vínculos con proveedores estratégicos.

Además, se impartirán cursos y diplomados especializados para docentes, con el objetivo de fortalecer sus herramientas pedagógicas bajo una nueva visión alineada a la transformación educativa.

Esta alianza forma parte del Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que apuesta por una educación con justicia social, acceso equitativo al conocimiento y una visión de futuro. Con este paso, Escobedo se consolida como referente de una educación innovadora e inclusiva.