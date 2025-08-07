Tormenta tropical Ivo: Fuertes lluvias azotarán a todos estos estados del viernes 8 al domingo 10 de agosto | LISTA

Para planear el fin de semana deberás primero consultar el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), toda vez que se prevé que la tormenta tropical Ivo se convierta en huracán en las próximas horas. Las lluvias pronosticadas en México serían más fuertes en caso de que la conversión ocurra en el lapso del fin de semana o incluso desde este viernes 8 de agosto.

En El Heraldo de México te compartimos cuáles son las previsiones de lluvias desde el viernes 8 hasta el domingo 10 de agosto, para que sepas cuáles serán los estados más afectados por las tormentas, chubascos y lluvias (desde puntuales fuertes a muy fuertes o ligeras), así como aquellos en donde también se registrarán altas temperaturas que alcancen hasta los 45 grados.

Recuerda que las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones, por lo que debes tomar las debidas precauciones. Además, las rachas de viento fuertes podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios, de acuerdo a lo informado por el SMN.

Este fin de semana habrá lluvias debido a la tormenta tropical Ivo | Crédito: Cuartoscuro

¿En cuáles estados lloverá este viernes 8 de agosto?

Durante el periodo de pronóstico, informa Conagua, el posible ciclón tropical continuará su desplazamiento hacia el oeste-noroeste, sus bandas nubosas propiciarán chubascos en Baja California Sur para este viernes 8 de agosto, además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas del sur de los siguientes estados:

Baja California Sur

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Los chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm), se registrarán en los siguientes estados este viernes 8 de agosto:

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Los intervalos de chubascos (5 a 25 mm) se vivirán en las siguientes entidades de México:

Nuevo León

Tamaulipas

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Mientras que las lluvias aisladas se registrarán en Baja California y Coahuila. El viento se espera de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California Sur, en tanto que los vientos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, serán en Baja California, golfo de California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Para el viernes 8 de agosto, se espera que Ivo se convierta en huracán | Crédito: Conagua

¿En cuáles estados lloverá este sábado 9 de agosto?

Para el sábado 9 de agosto, la vaguada en altura, aunada al ingreso de humedad hacia el interior del país, provocarán chubascos y lluvias fuertes en el norte, oriente, centro, occidente, sur y sureste de la República Mexicana, mientras que un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y el sureste del país, originarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en diversas regiones.

Los estados en los que habrán chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50mm) para este sábado 9 de agosto son los siguientes:

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Veracruz

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Los intervalos de chubascos se darán en las siguientes entidades este sábado 10 de agosto:

Baja California Sur

Nuevo León

Tamaulipas

Zacatecas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Las lluvias aisladas serán en Baja California, Coahuila y Aguascalientes. Los vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h con posibles tolvaneras se darán en Sonora y Chihuahua, mientras que los vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco (costa), Colima (costa), Michoacán (costa), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Estos son los comportamientos del clima para el sábado 9 de agosto | Crédito: Conagua

¿En cuáles estados lloverá este domingo 10 de agosto?

Para el domingo 10 de agosto, Conagua indica que las lluvias seguirán en parte del territorio nacional, aunque no serán tan intensas como las del viernes 8 o sábado 9 de agosto. Informan que continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán. Se mantendrá la onda de calor para Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Oaxaca.

Los estados en donde habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes este domingo 10 de agosto serán los siguientes:

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

En tanto, los intervalos de chubascos se registrarán en las siguientes entidades de México:

Nuevo León

Tamaulipas

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Aunque para el domingo se esperen menos intensas, se pronostican lluvias en diversas partes de México | Crédito: Conagua

Mientras que las lluvias aisladas serán en Baja California y Coahuila. El viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h se registrará en Baja California Sur, mientras que los vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, golfo de California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit (costa), Jalisco (costa), Colima (costa), Michoacán (costa), Guerrero (costa), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.