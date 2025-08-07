Tormenta tropical Ivo: ¿A qué hora lloverá HOY jueves 7 de agosto en Chihuahua?

Desde la noche del miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la tormenta tropical Ivo y su desplazamiento frente a las costas del Pacífico central mexicano, por lo que comenzaría a causar estragos en el clima de algunas regiones del país, incluido el estado de Chihuahua, además de Nayarit y también Jalisco.

Para este jueves 7 de agosto, hay pronóstico claro de lluvia en el estado fronterizo, pero no sólo eso, también habrá altas temperaturas provocando una mayor humedad en ciertos momentos del día. Aunque el amanecer será caluroso, registrando 24 grados centígrados, las lluvias fuertes serán parte del día en Chihuahua para este jueves 7 de agosto.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones, por lo que las autoridades a nivel federal piden extremar precauciones y, sobre todo, hacer caso a los señalamientos y acciones preventivas establecidas por las jurisdicciones locales.

¿A qué hora lloverá HOY jueves 7 de agosto en Chihuahua?

El monzón mexicano y una circulación ciclónica en altura mantendrán la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua (50 a 75 mm) entre las 14:00 y las 17:00 horas. Combinado con las altas temperaturas que van entre los 40 y 45 grados, la humedad será alta, por lo que habrá que tomar precauciones para evitar golpes de calor.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) lanzó un aviso preventivo por lluvias en el estado para este jueves 7 de agosto y también para mañana viernes 8 de agosto, mismas que serán influenciadas por el monzón mexicano, trayendo consigo condiciones de inestabilidad en distintas regiones de Chihuahua.

Los municipios en donde habrá lluvias moderadas a puntualmente fuertes son los siguientes:

Guadalupe y Calvo

Morelos

Guazapares

Urique

Aseguraron, además, que en esas zonas también podía registrarse actividad eléctrica y posible caída de granizo, por lo que es necesario estar al pendiente de las indicaciones de Protección Civil del estado. En los siguientes estados habrá también lluvias dispersas a moderadas con chubascos intermitentes en el sur y centro de Chihuahua, además de lluvias aisladas en los siguientes municipios:

Parral

Matamoros

San Francisco del Oro

El Tule

En las próximas horas, se esperan #Lluvias con #Chubascos dipersos en entidades de la mesa del Norte, así como en el sur y sureste del país.



Todos los detalles en los gráficos ?? pic.twitter.com/AOXeKFhMRj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 7, 2025

¿En dónde habrá lluvias ligeras este jueves 7 de agosto en Chihuahua?

Protección Civil de Chihuahua aseveró que hay posibilidad de lluvias ligeras en Chihuahua así como en:

Casas Grandes

Satevó

Rosales

Carichí

Los vientos oscilarán entre los 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas superiores a los 35 kilómetros por hora en regiones del noreste y sureste de Chihuahua.

¿Qué son las lluvias puntuales fuertes?

De acuerdo a lo explicado por el SMN, las lluvias o tormentas puntuales fuertes son aquellas en las que las precipitaciones pluviales cubren un área de entre 5 y 10 kilómetros de diámetro. Este tipo de lluvia se acompaña de descargas eléctricas, vientos intensos y en muchas ocasiones de granizo.

Estas lluvias, además, pueden ser de corta duración, producto de nubes convectivas y se caracterizan por un comienzo y un final brusco. Este tipo de tormentas son fuertes, pero generalmente son muy cortas. De cualquier manera, se pide extremar precauciones al respecto.

¿Dónde habrá altas temperaturas en Chihuahua hoy jueves 7 de agosto?

Se prevén máximas de hasta 35 grados centígrados en la capital de Chihuahua aunque el SMN informa que alcanzarían hasta los 40 grados durante el día. En zonas altas como El Vergel, Creel y Guachochi se esperan mínimas de entre los 7 y los 11 grados centígrados.