Tormenta y temperatura de 26 grados en Guadalajara | PRONÓSTICO del jueves 7 de agosto

Jalisco seguirá con lluvias puntuales, según la Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional que dio a conocer que la tormenta tropical Ivo se desplazará frente a las costas del occidente mexicano y que sus desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias puntuales intensas en el estado, así como en Sinaloa y Nayarit.

Mientras que agregan que en el monzón mexicano habrá una circulación ciclónica en altura mantendrá y la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que hay que estar al pendiente de cambios.

En Guadalajara también seguirán las lluvias con tormentas y se esperan por la tarde, por lo que las autoridades recomiendan estar al pendiente de lo que sucede en la ‘Perla tapatía’ y en las zonas alrededor que también recibirán fuertes precipitaciones por lo que podrían afectar el clima y las actividades de los habitantes.

El clima para Guadalaja seguirá en Tormenta. Foto/meteored

¿Cuál es el clima para Guadalajara hoy?

La Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored agregan que la lluvia regresará a Guadalajara por la tarde, ya que desde la madrugada, cerca de las 2:00 de la mañana se percibirá solo parcialmente nublado y permanecerá hasta las 5:00 de la mañana.

A las 8:00 de la mañana llegarán los primeros rayos de sol y a las 2:00 de la tarde habrá una breve pero fuerte tormenta con probabilidad de descarga eléctrica y se espera 1.3mm, así como viento al sur de 10 a 41 km/h, pero para las 5:00 de la tarde ya se calmará, según el pronostico diario.

Para la tarde se calmará y nuevamente solo se percibirá parcialmente nublado hasta que llega la noche, pero las autoridades indican que hay posibles cambios debido a las tormentas podrían intensificarse, según el Servicio Meteorológico Nacional en sus reportes del día.

¿Cómo será el clima en Jalisco?

El cielo medio nublado a nublado durante el transcurso del día, con probabilidad de lluvias puntuales intensas para Jalisco (costa y posible caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Pero por la mañana, ambiente fresco a templado, así como frío con bancos de niebla en zonas altas de la región.