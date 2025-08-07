Tormenta Ivo traerá lluvias a Baja California: pronóstico del clima para el viernes 8 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un viernes con condiciones climáticas adversas en gran parte del país debido a la tormenta tropical Ivo y el monzón mexicano. Ivo, desplazándose al suroeste de Baja California Sur, ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes (50-75 mm) en Durango, Sinaloa y Jalisco.

Además habrá chubascos y lluvias puntuales fuertes (25-50 mm) en regiones como Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nayarit, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El monzón mexicano y canales de baja presión afectarán el noroeste, noreste, centro y sureste, con chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Además, se esperan vientos fuertes con rachas de 50-70 km/h en Baja California Sur y oleaje elevado de 3-4 metros en sus costas.

Las temperaturas máximas superarán los 45 °C en Baja California (noreste), mientras que zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Veracruz registrarán mínimas de 0-5 °C. El SMN advierte sobre posibles trombas marinas en costas de Baja California Sur, Campeche y Quintana Roo.

¿Cuál será el clima en Baja California este viernes 8 de agosto?

La onda de calor persiste en la entidad fronteriza. Foto: El Heraldo de México / Freepik

Para Baja California, el Servicio Meteorológico Nacional prevé condiciones climáticas variadas marcadas por lluvias aisladas y temperaturas extremas, influenciadas por la tormenta tropical Ivo y el monzón mexicano.

Aunque el impacto directo de Ivo se concentra al sur de la península, en Baja California Sur, el estado experimentará un cielo medio nublado con lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm, principalmente en zonas costeras y centrales. Estas precipitaciones, aunque ligeras, podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, lo que requiere precaución en áreas urbanas y carreteras.

Por la mañana, se esperan bancos de niebla en la costa occidental, creando un ambiente fresco que contrastará con el calor intenso que predominará durante el día.

Las temperaturas máximas alcanzarán valores extremos, especialmente en el noreste de Baja California, donde se prevén superiores a 45 °C, manteniendo la onda de calor que afecta la región. En otras zonas, como Tijuana, Mexicali y Ensenada, las máximas oscilarán entre 30 y 35 °C, con un ambiente cálido a caluroso. La noche será más fresca, pero no se esperan temperaturas mínimas extremas en la mayoría del estado.

El viento será un factor relevante, con velocidades de 20 a 30 km/h y rachas de 40 a 60 km/h, especialmente en el Golfo de California y áreas costeras. Estas condiciones podrían levantar polvo y reducir la visibilidad, afectando la seguridad en carreteras como la Tijuana-Ensenada.

Aunque el oleaje en Baja California no será tan elevado como en el sur, se recomienda precaución en actividades marítimas.