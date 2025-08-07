Tepic no perdonará el pago del predial: contratarán a un despacho de cobranza para recuperar 100 mdp

El ayuntamiento de Tepic informó que la ciudadanía mantiene un adeudo superior a los mil 100 millones de pesos por concepto de impuesto predial

En una transmisión en vivo a través de redes sociales, el jefe del gabinete municipal, Alejandro Galván, explicó que el problema se debe principalmente a la difícil recuperación de esta contribución, y que se trata de una situación que afecta directamente a las finanzas del municipio.

El funcionario detalló que, ante esta situación, el gobierno capitalino ha decidido intervenir con el apoyo de una empresa especializada en cobranza, la cual se encargará de recuperar las deudas que superan los dos años de antigüedad.

El objetivo —señaló— es fortalecer la recaudación sin afectar a quienes sí cumplen con sus pagos, y garantizar que los recursos lleguen para obras y servicios que beneficien a toda la población.

Con esta medida se busca mejorar la recaudación dentro de la entidad.

Le costará a Tepic 6 millones de pesos cobrar el predial

"La cobranza difícil la hará este despacho, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, y esto va a ser a partir de los que deban dos años. Todas esta información me la pasaron en Catastro y acabo de preguntar y ya me informó cómo está", dijo.

El funcionario indicó que hay predios abandonados que están detectados por esta situación. Algunos, indicó, significan un riesgo sanitario importante. Detalló que hay colonias con adeudos muy grandes y, aunque la mayor parte de las personas están al corriente con sus impuestos, el predial es un asunto distinto.

"Esto nos rebasa y ellos van a cobrar nosotros ya no pudimos cobrar", declaró Alejandro Galván.

La aprobación de un contrato por 6 millones de pesos para que una empresa privada se encargue de la cobranza del impuesto predial ha desatado críticas y cuestionamientos desde la oposición en el cabildo. Buscan que la gente se ponga al corriente con este impuesto. FOTO: Archivo.

Aseguran que el gasto por cobrar el predial es oneroso en Tepic

El regidor por Movimiento Ciudadano, Luis Zamora, también denunció en redes sociales que esta medida representa un gasto innecesario, ya que el ayuntamiento cuenta con personal e infraestructura suficientes para realizar esta labor sin necesidad de contratar a un tercero.

"Qué experiencia tiene la empresa, quién la recomendó, ¿tiene vínculos con algún funcionario? cuántas casas van a tocar primero. Yo no tengo miedo a sus ataques personales porque aquí estoy con nombre y apellido dando la cara por los que no tienen voz, mientras ustedes hacen negocios con el predial yo seguiré señalando lo que está mal porque un gobierno que amenaza al pueblo es un gobierno que ya se olvidó del pueblo" dijo el regidor Luis Zamora.

Por su parte el regidor panista por Tepic Juan Guerrero, también lamentó la decisión del comité de Adquisiciones del ayuntamiento de Tepic, determinando de forma unilateral la adjudicación directa para contratar una empresa con el fin de cobrar cartera vencida del impuesto predial. Dijo que estas acciones solamente mandan un mensaje de hostigamiento y poca sensibilidad.

"Una de las acciones que ha hecho esta administración municipal es la recaudación con mucha presión y hostigamiento, si algo se ha caracterizado este ayuntamiento es por estar cobrándole a los ciudadanos de Tepic por los servicios por el impuesto predial, que si bien está dentro de lo que constituye a los ingresos del ayuntamiento debe de tener para poder prestar los servicios, hemos visto que ese recurso que llega a la administración no se aplica como debería de ser en el municipio de Tepic y todos vemos los problemas de agua, drenaje, calles y alumbrado. Hoy con este hecho de contratar un despacho, lejos de ser sensibles a Tepic va a generar todavía que se genere un ambiente hostil y que el ciudadano siga perdiendo esa cercanía y confianza con el gobierno" sostuvo el regidor panista.

Mientras tanto, el debate sigue abierto y la ciudadanía exige transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades municipales.