SMN alerta por fin de semana de bajas temperaturas para estas 7 entidades

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó bajas temperaturas para las zonas serranas de los estados de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Veracruz este fin de semana.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, durante la madrugada del viernes se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Veracruz. Para la madrugada del sábado y la del domingo se esperan las mismas condiciones en estos estados, con excepción de Veracruz.

Este viernes 8 de agosto, el ciclón tropical Ivo se desplazará hacia el oeste-noroeste mientras se intensifica; sin embargo, su circulación y desprendimientos nubosos mantendrán la probabilidad de vientos fuertes, oleaje elevado, así como chubascos con lluvias puntuales fuertes en el occidente del país y en Baja California Sur. El SMN prevé que sus efectos disminuyan gradualmente en el occidente de México, en el transcurso de la tarde.

Por otra parte, el monzón mexicano e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera ocasionarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en el noroeste del país, con lluvias puntuales muy fuertes en Durango y Sinaloa, las cuales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Ciclón tropical Ivo continuará desplazándose hacia el oeste

Durante el sábado 9 y domingo 10 de agosto, el ciclón tropical Ivo se localizará al suroeste de la Península de Baja California, manteniendo su desplazamiento hacia el oeste, sin generar efectos en el territorio nacional.

Mientras tanto, una vaguada en altura, canales de baja presión en el noreste, occidente, oriente y sureste del país, incluida la Península de Yucatán, así como el ingreso de humedad del Golfo de México, el Mar Caribe y Océano Pacífico, e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, además del sur del país, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.

Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Continuará el ambiente caluroso en el norte

Asimismo, el monzón mexicano generará chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Sonora y Chihuahua.

Además, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del Golfo de México y la Península de Yucatán. Asimismo, se da por finalizada la onda de calor para Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Oaxaca.