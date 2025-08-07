Sheinbaum sobre nombramiento de José Luis Rodríguez: "Llega a fortalecer trabajo con los jóvenes"

El nombramiento de José Luis Rodríguez como Subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) es para apoyar a los jóvenes y evitar que se acerquen a la delincuencia.

En la Mañanera de este 7 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó de qué manera va a colaborar Rodríguez, con quien ya trabajó en su administración en la Ciudad de México.

“Esta subsecretaría ya existía, él ocupa esta subsecretaría, él nos va a ayudar mucho. Estamos trabajando aún más, recuerden que nuestra estrategia de seguridad es de cuatro ejes, atención a las causas, inteligencia e investigación, fortalecimiento de la guardia y coordinación de todas las instituciones. Noticias Relacionadas La Mañanera del Pueblo de Claudia Sheinbaum | EN VIVO hoy jueves 7 de agosto

“Estamos trabajando aún más para poder fortalecer la atención a las causas. ¿Qué quiere decir? el trabajo con los jóvenes, para evitar que un joven se acerque a un grupo delictivo o tenga la idea de que acercándose a un grupo delictivo va a tener una opción de vida, de lujos, de dinero, cuando en realidad es una opción de muerte. Entonces José Luis llega a fortalecer esta parte de apoyo y de trabajo con los jóvenes que ya vamos a presentar pronto el fortalecimiento de la estrategia de atención a las causas”, explicó.

Amigas, amigos:

Les comparto que he sido nombrado Subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil en la @SSPCMexico.

Asumo esta nueva responsabilidad con entusiasmo y compromiso, convencido de que la seguridad se construye desde las causas, la prevención y el… pic.twitter.com/4h7MuCFqIe — José Luis Rodríguez Díaz de León (@Luis_diazdeleon) August 6, 2025

En un comunicado de prensa, la SSPC informó que este nombramiento fortalece el eje de atención a las causas, establecido en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030, que prioriza el desarrollo de políticas públicas para garantizar el bienestar social, el acceso a la educación, la salud, el empleo, la vivienda, el deporte y la cultura, especialmente entre jóvenes y grupos en situación de vulnerabilidad.

Bajo esta visión, la Subsecretaría coordinará acciones transversales orientadas a construir condiciones de vida dignas que prevengan la violencia desde su origen.

José Luis Rodríguez Díaz de León es Licenciado y Maestro en Derecho por la UNAM, con amplia experiencia en el servicio público, la justicia laboral y el ámbito legislativo. Fue Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, donde encabezó la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, impulsó programas de empleabilidad, y posicionó a la capital como la entidad con el mayor número de empleos formales registrados a nivel nacional. También fue Diputado Local de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y profesor en la UNAM y la Universidad Iberoamericana.

Adán Augusto y Ricardo Monreal están de vacaciones: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que en los próximos días se reunirá con los coordinadores de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y de Diputados, Ricardo Monreal, para afinar la agenda legislativa para el próximo periodo ordinario de sesiones, ya que ahora “están de vacación.

En la conferencia de prensa matutina, detallo que se impulsarán cuatro leyes para concluir el proceso de la reforma al Poder Judicial, la nueva Ley de Aduanas y el Paquete Económico que se entrega el 8 de septiembre.

"Sí. En estos dos semanas no nos hemos reunido, pero ya nos vamos a reunir pronto para poder trabajar el plan para septiembre", acotó.

La presidenta Sheinbaum Pardo detalló que de las iniciativas más importantes son cuatro leyes que tienen que ver con la reforma al Poder Judicial.

“Que lo hemos platicado aquí, la agilización de los procesos. No solamente es que los ministros, magistrados, jueces sean electos por el pueblo, sino también un proceso de agilización que viene desde la reforma al poder judicial. Esas son leyes que tienen que aprobarse o que hemos enviado para su discusión en el congreso a partir de septiembre.

“Hay una ley de aduanas, una nueva ley de aduanas que estamos por enviar. Entonces, normalmente nos sentamos a trabajar cuáles son las iniciativas que envía va a enviar el ejecutivo a a la cámara de diputados o a la cámara de senadores”, dijo.

—¿Ha tenido que ver las situaciones en las que se han visto envueltos?, se le cuestionó en la Mañanera.

"No, nada que ver. Están de vacación. No, ya nos vamos a reunir para el el inicio de el nuevo período de el congreso", afirmó.

La titular del Ejecutivo Federal dijo que el Paquete Económico tiene que enviarse el 8 de septiembre.

“Entonces, son varias iniciativas que son obligatorias, como el paquete económico, que trae varios temas nuevos. Y también, pues, la conclusión de la reforma al poder judicial, ley de aduanas, entre otras leyes que vamos a enviar”, comentó.

