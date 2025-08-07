Sheinbaum anuncia importante cambio en las gasolineras gracias a baja inflación

Al destacar la baja en la inflación en su segundo mes consecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en este mes se renovará el acuerdo con los gasolineros para mantener en 24 pesos el precio del litro de la gasolina regular. En la conferencia de prensa matutina, dijo que también se avanza para reducir trámites que le ha solicitado los concesionarios.

La pregunta expresa, celebró la baja en la inflación ya que “mayo fue el más alto del año 2025 una inflación de 4.42, baja en junio a 4.32 y en julio a 3.51, que es una disminución muy importante, hay una disminución que tiene que ver con el precio de la, del pollo, de la carne de res y la carne de cerdo que habían subido por condiciones realmente ajenas a una situación nacional”.

Gasolineros fijarían litro en 24 pesos

Explicó que también ayudó mantener el Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic) que arrancó en el gobierno anterior con las tiendas comercializadoras y departamentales para mantener un precio en la canasta básica.

Pacic contribuyó a estabilizar los precios de la gasolina

FOTO: Pemex

“Ha ayudado y agradecemos también a los a los gasolineros, este acuerdo voluntario que hicimos para que la gasolina magna no esté por encima de los 24 pesos, lo vamos a renovar este acuerdo, ese nos toca este mes en agosto, entonces es un trabajo muy importante”, resaltó.

—¿En la renovación del acuerdo se busca que se mantengan los 24 pesos?, se le preguntó.

—Esa es la idea que que se mantenga en 24 (pesos), dijo.

Precio de la gasolina HOY, 7 de agosto

Para hoy jueves 7 de agosto, la gasolina regular se fijó en 23.48 pesos por litro, equivalente al precio de ayer miércoles 6 de agosto. Además, la gasolina premium se fijó en 25.75 pesos por litro, 4 centavos menos que ayer. Por último, el diésel en se fijó en 26.33 pesos por litro.

Suman 17 semanas sin estímulo fiscal a la gasolina

FOTO: Heraldo de México

Los precios de gasolina se mantienen pese a sumar 17 semanas consecutivas sin recibir un estímulo fiscal, por lo que se paga al 100 por ciento el Impuesto Especial sobr Producción y Servicios (IEPS) por litro, según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Con información de Enrique Delgado