Sheinbaum alista reunión con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la próxima semana se reunirá con su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo. En la conferencia de prensa matutina, dijo que también alista un encuentro con el primer ministro de Belice, John Briceño.

“Les doy otra primicia, la próxima semana vamos a ver al presidente Arévalo, de Guatemala, para que sepan, ayer les dije que iba a venir el primer ministro de Canadá.

"La próxima semana vemos al presidente de Guatemala, es un extraordinario, allá en el sureste, estamos viendo los lugares, pero les confirmo que nos vamos a ver y estamos viendo también si nos juntamos con el primer ministro de Belice, también, ya les informamos la fecha, pero muy probablemente es la próxima semana", afirmó.

Ayer, la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que el primer ministro Mark Carney visitará México, para ampliar el intercambio comercial y descartó que se busque un tratado comercial bilateral con Canadá.

También se alista encuentro con el primer ministro Mark Carney. Foto: Cuartoscuro

Reitera Sheinbaum su rechazo a las redadas de migrantes en EU

Con una nueva estrategia para detener a migrantes, que tuvo una operación que llevó por nombre Caballo de Troya, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las redadas en Estados Unidos y manifestó su respaldo total a los connacionales.

“Nosotros no estamos de acuerdo con las redadas, y nosotros vamos a proteger y ayudar a nuestros paisanos y paisanas de todas als formas posibles dentro del marco de nuestras leyes, de la relación diplomática y el apoyo que se le pueda dar allá en los Consulados”, afirmó en Palacio Nacional.

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos se ocultaron en un camión para darle persecución a migrantes; fueron detenidos 16.