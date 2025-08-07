Sepultan a Ernesto Vázquez, delegado de la FGR asesinado en Reynosa

Bajo un estricto dispositivo de seguridad, fue despedido este 7 de agosto Ernesto Vázquez, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, quien perdió la vida tras un atentado ocurrido el pasado lunes.

El sepelio se llevó a cabo en el Panteón Español, sobre el Bulevar Hidalgo, donde desde temprana hora se desplegaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Agencia de Investigación Criminal, Fiscalía Federal y Policía Estatal.

Más de 250 personas se congregaron para dar el último adiós. El féretro fue llevado por sus seres queridos hasta la carroza fúnebre. A petición de la familia, la ceremonia se desarrolló de manera privada.

La despedida incluyó una misa bajo un toldo improvisado que protegió a los asistentes. Sin discursos oficiales ni presencia de autoridades estatales, el ambiente fue de recogimiento. Vázquez fue asesinado en un ataque armado.