Se registra conato de incendio en hospital del IMSS en Ciudad Juárez; evacúan pacientes incluidos bebés recién nacidos

La noche del miércoles se registró un conato de incendio en el área de refrigeración del Hospital General de Zona número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), provocando la activación de los protocolos de emergencia para la pronta evacuación de pacientes y personal médico.

El edificio, ubicado entre las calles de Henri Dunant y López Mateos, fue desalojado rápidamente por personal del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil; a los pacientes, incluidos bebés recién nacidos, los colocaron a salvo primero en la vía pública y posteriormente los trasladaron a diversos hospitales cercanos.

¿Qué provocó el conato de incendio en el hospital del IMSS en Ciudad Juárez?

De acuerdo a información compartida por medios locales, el conato de incendio del IMSS 6 fue por un corto circuito en el área de refrigeración; fueron trasladados 30 pacientes a diferentes hospitales, mientras que 170 personas fueron puestas a salvo entre trabajadores, personal médico y pacientes.

Las madres que recién dieron a luz, fueron puestas a salvo en el estacionamiento del hospital | Crédito: Especial

¿Cuál fue la zona más afectada en este conato incendio?

Los reportes indican que la zona de Urgencias fue la más afectada luego de este incendio del que se reportó saldo blanco. Se informó también que se cerró la circulación para facilitar el paso de ambulancias y unidades de emergencia, al tiempo que en los niveles superiores del hospital no se evacuó porque el incendio no representó ningún riesgo para esas áreas.

Los pacientes que fueron entrevistados por medios locales en Ciudad Juárez, declararon que no saben en qué momento ocurrió el incendio, pero que sólo recuerdan que comenzó a salir mucho humo y que los evacuaron de manera inmediata. Camillas fueron utilizadas para atender a aquellas personas que registraron crisis nerviosas.

Familiares de pacientes llegaron al hospital para saber qué es lo que estaba ocurriendo y, sobre todo, cerciorarse de que sus seres queridos se encontraran a salvo. En el estacionamiento de la clínica se fueron colocando a los y las pacientes que estaban siendo evacuados, teniendo especial énfasis en las madres que recién habían dado a luz, pues debían no sólo protegerlas a ellas sino también a los bebés recién nacidos.

El hospital fue evacuado rápidamente por personal de los Bomberos y también del cuerpo médico | Crédito: Especial

¿Qué dice el IMSS sobre este conato de incendio?

La Coordinación de Comunicación Social del IMSS, informó a través de un comunicado que cerca de las 21:55 horas del 6 de agosto se registró un corto circuito en la Casa de Máquinas del Hospital General de Zona número 6, generando una columna de humo. "El percance fue atendido de forma inmediata por la brigada de Protección Civil y personal de conservación del hospital, quienes identificaron el área afectada y llamaron a las autoridades de Seguridad, Protección Civil y al H. Cuerpo de Bomberos", informaron en el documento.

Indicaron que como parte del protocolo de seguridad se realizó la evacuación preventiva de trabajadores y pacientes, "éstos últimos fueron trasladados para continuar su atención hospitalaria en los Hospitales Generales Regionales No. 2 y No. 66, así como al Hospital General de Zona número 35", además de indicar que el hospital opera con normalidad.