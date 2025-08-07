Se incendia hospital del IMSS en Ciudad Juárez; evacúan pacientes incluidos bebés recién nacidos

La noche del miércoles se registró un incendio en el área de refrigeración del Hospital General de Zona número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), provocando la activación de los protocolos de emergencia para la pronta evacuación de pacientes y personal médico.

El edificio, ubicado entre las calles de Henri Dunant y López Mateos, fue desalojado rápidamente por personal del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil; a los pacientes, incluidos bebés recién nacidos, los colocaron a salvo primero en la vía pública y posteriormente los trasladaron a diversos hospitales cercanos.

¿Qué provocó el incendio en el hospital del IMSS en Ciudad Juárez?

De acuerdo a información compartida por medios locales, el incendio del IMSS 6 fue por un corto circuito en el área de refrigeración; fueron trasladados 30 pacientes a diferentes hospitales, mientras que 170 personas fueron puestas a salvo entre trabajadores, personal médico y pacientes.

Las madres que recién dieron a luz, fueron puestas a salvo en el estacionamiento del hospital | Crédito: Especial

¿Cuál fue la zona más afectada en este incendio?

Los reportes indican que la zona de Urgencias fue la más afectada luego de este incendio del que se reportó saldo blanco. Se informó también que se cerró la circulación para facilitar el paso de ambulancias y unidades de emergencia, al tiempo que en los niveles superiores del hospital no se evacuó porque el incendio no representó ningún riesgo para esas áreas.

Los pacientes que fueron entrevistados por medios locales en Ciudad Juárez, declararon que no saben en qué momento ocurrió el incendio, pero que sólo recuerdan que comenzó a salir mucho humo y que los evacuaron de manera inmediata. Camillas fueron utilizadas para atender a aquellas personas que registraron crisis nerviosas.

Familiares de pacientes llegaron al hospital para saber qué es lo que estaba ocurriendo y, sobre todo, cerciorarse de que sus seres queridos se encontraran a salvo.

El hospital fue evacuado rápidamente por personal de los Bomberos y también del cuerpo médico | Crédito: Especial

En el estacionamiento de la clínica se fueron colocando a los y las pacientes que estaban siendo evacuados, teniendo especial énfasis en las madres que recién habían dado a luz, pues debían no sólo protegerlas a ellas sino también a los bebés recién nacidos.