Revelan video de balacera que dejó un muerto y un detenido en un funeral

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto de una balacera ocurrida durante un velorio en la colonia Ampliación Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, revelan el episodio que dejó como saldo una persona muerta y un detenido, identificado extraoficialmente como Marco “N”, alias “La Rana”.

En el video se observa a un grupo de hombres, quienes se encuentran en un servicio funerario, en un establecimiento al poniente de la Ciudad de México. En el centro de la escena se observa el ataúd de la persona que velaban.

Entre los presentes, tres hombres dialogan de pie, mientras otro, sentado, vestido con una sudadera blanca, gorra y un morral cruzado, recibe un arma de fuego de un sujeto con sudadera oscura.

Tras tomar la pistola, el hombre sentado apunta por unos segundos a una de las personas de pie y, finalmente, dispara. El proyectil pasa por encima de la cabeza de otra persona sentada, impactando al objetivo, quien se desploma inmediatamente.

Mientras la víctima se retuerce en el suelo, el agresor huye por una escalera, y los presentes corren en direcciones opuestas. Otro sujeto intenta auxiliar a la víctima, que aunque fue subida a un vehículo particular para ser trasladado a un hospital, al llegar ya no contaba con signos vitales.

Policías capturaron a uno de los implicados

El incidente, según un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) el pasado martes 5 de agosto, ocurrió en una funeraria ubicada en la esquina de las calles Parque Lira y General José Moran.

Uniformados que realizaban recorridos de vigilancia en la zona escucharon una detonación y se dirigieron al lugar. Al llegar al segundo piso del establecimiento, encontraron a un joven con heridas de bala en el brazo izquierdo.

Tras revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, los agentes confirmaron que un sujeto sacó un arma de una mochila y se la entregó al atacante, quien disparó contra la víctima antes de que ambos huyeran. El presunto homicida fue localizado tras una búsqueda en la zona. Foto: SSC

Una búsqueda policial en el perímetro permitió la detención de uno de los presuntos responsables, un hombre de 27 años, a pocos metros del lugar. Durante una revisión preventiva, los oficiales le encontraron un arma corta con tres cartuchos, de la cual no pudo acreditar su portación legal.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público en la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio, donde se determinará su situación jurídica.

Las autoridades continúan la búsqueda del segundo implicado e iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer los motivos de este homicidio.