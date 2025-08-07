Retiran visa estadounidense a alcalde de Nogales, Sonora

El gobierno de Estados Unidos le retiró la visa de acceso a aquella nación a Juan Gim, alcalde de Nogales, Sonora, sin que hasta el momento se haya informado de manera oficial las razones de este hecho.
Mediante un video publicado en sus redes sociales, el político sonorense señaló que dicha decisión del gobierno norteamericano se debió a un asunto administrativo, al tiempo que confirmó la noticia.
“Efectivamente, el gobierno de Estados Unidos ha tomado unas medidas respecto a mi situación migratoria, lo cual respeto. Ante estas circunstancias, mantengo la tranquilidad y la conciencia en paz, porque no se me calificó absolutamente de nada indebido, por eso sigo aquí. Estoy seguro de que el tiempo me dará la razón.
“No se trata de una cacería ni de un escándalo, se trata de un proceso administrativo que estoy enfrentando con responsabilidad y con respeto. Sigo trabajando de manera normal y con la misma intensidad, me encuentro en mi oficina cumpliendo con mis deberes, atiendo temas urgentes e importantes de nuestra ciudad”, explicó.
Pide evitar confrontaciones políticas
Gim aprovechó el momento para pedir a la población nogalense no caer en enfrentamientos políticos ni adelantar juicios, pues considera que es una situación temporal que será aclarada debidamente por la autoridad norteamericana.
“Incluso participo en reuniones binacionales de temas de seguridad, porque Nogales no se tiene que parar, mucho menos yo. Yo les pediría no caer en confrontaciones políticas. Trabajemos unidos sin divisiones a favor de quien más nos necesita, mi compromiso es contigo, con los hogares, con la gran frontera que estamos construyendo”, concluyó.