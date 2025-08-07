Resultados SAID: ¿Cómo cambiar de plantel u horario?

El Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) dio a conocer sus resultados el pasado domingo 3 de agosto, muchos padres y madres de familia estuvieron disconformes con los resultados por lo que han buscado como cambiar de plantel asignado, y en El Heraldo de México te compartimos cómo hacerlo.

El SAID es un sistema creado por la Secretaría de Educación Pública del Estado de México, mediante el cual se ofrece un proceso ordenado y eficiente, para garantizar que todas las niñas y niños en nivel preescolar, así como ingresos a la primaria y secundaria, tengan un lugar asegurado en centros educativos de nivel básico.

La distribución fue publicada en la página web https://saidsipce.edomex.gob.mx/preinscripciones/resultados-alumno-asignado, en la cual se busca al alumno con ayuda de el folio generado al momento de la reincripcion que se realizó en el mes de febrero y marzo, así como la Clave de Registro Único de Población (CURP) del menor.

Una vez que se tenga el resultado, deberás de reunir la documentación requerida, como acta de nacimiento, CURP, fotografías recientes, certificado médico, entre otros, y después presentarse a la escuela asignada para comenzar con el proceso de inscripción, de acuerdo con lo que la institución indique.

Revisa los resultados y sigue los pasos para completar la inscripción

¿Cómo solicitar un cambio de plantel o de turno?

Este cambio también se realiza en línea, por lo que no es necesario asistir a la escuela para poder comenzar con el proceso, aunque en caso de necesitarlo podrás acercarte al plantel asignado para realizar el cambio deseado. Para solicitar el cambio es necesario contar con el CURP del menor, así como nombre y clave de centro de trabajo datos del padre, madre o tutor.

Del 7 al 13 de agosto el portal de este ENLACE estará abierto para realizar cambio de escuela o de turno en grados intermedios (de segundo a sexto de primaria, y de segundo a tercero de secundaria) se necesita el nombre de la escuela, así como del padre, madre o tutor

Del 14 al 20 de agosto está abierto el mismo portal para quienes requieran realizar el cambio de turno o escuela a para los alumnos de preescolar, primero de secundaria y primaria.

Que no se te pase la fecha para realizar cambios

En caso de requerir mayor soporte podrás comunicarte al Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México (CATGEM): 8006969696, disponible las 24 horas, los 365 días del año, o al Departamento de Información Sistemas: 7222147258 y 7221670473, disponible de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes.

