Resultados de sorteos Tris y Chispazo del 7 de agosto de 2025: consulta aquí los números ganadores

Este jueves 7 de agosto de 2025, unos de los juegos de azar más populares del país que pertenece a la Lotería Nacional, que son Tris y Chispazo, han anunciado todas las combinaciones a través de todo el día. Para quienes jugaron el popular sorteo, es crucial verificar los números y mantener el boleto en un lugar seguro, ya que es el único comprobante para reclamar el premio.

Es importante recordar que, si tienes un boleto ganador, tienes un plazo de hasta 60 días naturales a partir del día siguiente al sorteo para reclamar tu premio. Cabe destacar que una vez vencido este plazo, el derecho al cobro expirará y el monto del premio será destinado a la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

CHISPAZO CLASICO No.11446 TRIS CLASICO No.34622 GANA GATO No.2889



¡Ya comenzó el sorteo de #Tris y #Chispazo Clásicos #melateretro y #ganagato ! ¡Si confías en tus números de la suerte, esta puede ser tu noche! — Lotería Nacional (@lotenal) August 8, 2025

Resultados TRIS

Los resultados de los sorteos de Tris anunciados este jueves 7 de agosto de 2025, fueron los siguientes:

Sorteo Tris Clásico No. 34622 Números ganadores 9-8-8-5-9

Sorteo Tris de las Siete No. 34621 Números ganadores 2-5-4-7-0

Sorteo Tris Extra No. 34620 Números ganadores 5-5-0-3-0

Sorteo Tris de las Tres No. 345619 Números ganadores 2-9-8-5-7

Sorteo Tris del Mediodía No. 346018 Números ganadores 1-7-3-9-8

Resultados Chispazo

Los resultados de los sorteos de Chispazo anunciados jueves 7 de agosto de 2025 fueron los siguientes: