Rescatan a perrito que había sido arrastrado por las fuertes corrientes de un canal

La mañana de este jueves 7 de agosto, elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron una exitosa maniobra de rescate para salvar a un perro que había quedado atrapado en las aguas de un canal de riego ubicado sobre la calle Barbarita Madero, en el centro de este Pueblo Mágico en Coahuila.

Y es que el hecho fue reportado alrededor de las 10:00 horas por vecinos de la zona, quienes alertaron a los servicios de emergencia al notar que el lomito, aparentemente herido, luchaba por mantenerse a flote mientras era arrastrado por la corriente, una situación que exigía una respuesta inmediata.

Al arribar al lugar, los rescatistas encontraron al lomito en evidente estado de estrés y con dificultad para moverse, debido a una posible lesión en una de sus patas traseras, con equipo especializado, lograron engancharlo y sacarlo del canal sin que sufriera mayores daños.

¿Qué pasó con el lomito rescatado en Coahuila?

Testigos del hecho señalaron que el perro se encontraba asustado y cojeaba, lo que dificultó que aceptara ayuda en un primer momento, no obstante, una vez a salvo, fue revisado y se determinó que la lesión no era grave; el cansancio y el susto eran los principales factores de su debilidad.

El lomito fue estabilizado y resguardado temporalmente, mientras se realizan esfuerzos para localizar a sus dueños pues en caso de no ser reclamado, será trasladado a un hogar temporal donde podrá recuperarse en condiciones adecuadas para que pueda tener una vida plena.

Este rescate se suma a los esfuerzos de protección animal en la región, donde autoridades y ciudadanos continúan trabajando de manera conjunta para salvaguardar la vida de todos los seres vivos, pues los lomitos así cómo demás animales son parte de la familia en muchos de los casos.