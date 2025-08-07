Reportan retrasos en la Línea 2 del Metro, estas son las estaciones afectadas

Durante las primeras horas de hoy, 7 de agosto, usuarios de la Línea 2 (Azul) reportaron largos tiempos de espera en estaciones de la Línea 2 del Metro, que conecta de Cuatro Caminos a Taxqueña, al sur de la Ciudad de México.

A través de redes sociales, pasajeros del transporte público aseguran que los trenes en dirección a Cuatro Caminos tienen importantes retrasos, con pausas intermitentes del servicio en cada estación. Por su lado, pasajeros con dirección a Taxqueña han advertido sobre los largos tiempos de espera desde la estación Zócalo, situado en la colonia La Estación.

¿Qué pasó en la Línea 2 del Metro?

Canales oficiales del Metro respondieron sobre la agilización de trenes en la Línea 2, tras la revisión de una de las unidades. Sin embargo, se prevé que se restablezca el servicio durante la mañana de hoy jueves.

Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 2, después de realizar revisión a un tren. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 7, 2025

Estaciones afectadas por revisión de trenes:

Zócalo

Bellas Artes

Hidalgo



FOTO: @jaaguilarguzman

Información en desarrollo