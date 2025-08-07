Reporta Ecobici hasta 25 mil usuarios diarios en CDMX

La ampliación del sistema Ecobici en la Ciudad de México ha permitido alcanzar la cifra de más de 25 mil usuarios diarios, de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Movilidad.

Según las mediciones del organismo, los periodos de mayor actividad son de 07:00 a 10:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, correspondientes a los picos de movilidad laboral y escolar.

En tanto, la mayor cantidad de viajes iniciados se encuentra en estaciones que se localizan en zonas como Buenavista, Chapultepec, Sevilla, Insurgentes y Juárez, mientras que en San Cosme, Patriotismo y Buenavista se contabiliza la mayor cantidad de trayectos concluidos.

A su vez, los datos revelan que 67 por ciento de los usuarios activos utilizan la bici para llegar al trabajo o a centros de estudio, mientras que el tiempo promedio por viaje es de 17 minutos, con una mayor demanda de uso los días martes y jueves.

“El análisis de las horas pico no solo revela patrones de uso, también demuestra que la bicicleta compartida es parte esencial del ecosistema de movilidad capitalino. Su crecimiento ha sido clave para descongestionar otros modos de transporte, mejorar la calidad del aire y fomentar una cultura ciclista activa y responsable”, explicó la dependencia.

Por ello, la dependencia capitalina celebró que exista un cambio cultural tangible hacia una movilidad más sustentable en la ciudad, con un sistema de transporte que, de 2022 a la fecha, ha permitido evitar un estimado de tres mil 200 toneladas de contaminantes de CO2, lo que equivale a plantar más de 157 mil árboles urbanos.

Lo anterior, al contar con una flota de nueve mil 300 unidades y 689 cicloestaciones que permiten al usuario trasladarse por casi toda la capital en un transporte limpio y amigable con el medio ambiente, con la ventaja de que se encuentra en zonas interconectadas.

