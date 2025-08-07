Reemplacamiento Edomex 2025: fecha LÍMITE para realizar el trámite y evitar sanciones

Este próximo 31 de agosto vence el plazo para realizar el reemplacamiento obligatorio en el Estado de México, una medida que forma parte de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno estatal y que busca modernizar el padrón vehicular mediante nuevas placas con mayores elementos de identificación.

El trámite, que es obligatorio para todos los vehículos con placas expedidas en 2020 o años anteriores, contempla el reemplazo de las matrículas actuales por unas con diseño renovado, las cuales incluyen un código QR único e intransferible que permite una rápida verificación de la información del vehículo.

Pues según autoridades estatales, esto contribuirá a la prevención de delitos como el robo de identidad vehicular o el uso de placas clonadas, por lo que te dejamos todos los requisitos que debes tener para poder realizar tu trámite de reemplacamiento en el Edo Mex 2025

¿Quiénes están obligados al reemplacamiento Edo Mex?

De acuerdo con información del gobierno mexiquense, solo deben realizar el trámite los propietarios de vehículos con placas emitidas en 2020 o antes pues los contribuyentes pueden consultar la fecha de expedición de sus matrículas en el Portal de Servicios al Contribuyente.

Para facilitar el proceso, la Secretaría de Finanzas implementó un calendario por terminación de placas pues en el mes de agosto, el turno corresponde a los vehículos cuyas placas terminan en 0 y 9 aunque el trámite puede realizarse incluso si el mes asignado ya pasó, siempre que no se rebase el plazo límite.

Requisitos del Reemplacamiento Edomex 2025