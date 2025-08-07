Reconoce Adrián de la Garza labor de policías que auxiliaron a niño de seis años

Los dos oficiales de la policía de Monterrey que brindaron apoyo a un niño de seis años que presentaba problemas de salud y que trasladaron a un hospital, fueron reconocidos por el alcalde Adrián de la Garza.

Los elementos asignados a la Dirección de Policía de Operaciones Especiales fueron recibidos esta tarde por el munícipe, ante quienes señaló que propondrá a los elementos ante la Comisión de Honor y Justicia para que el acto heroico que hicieron sea reconocido por la corporación.

De la Garza resaltó la labor de los dos oficiales, quienes pusieron en práctica los conocimientos de primeros auxilios que han recibido en la Academia de Policía de Monterrey, a través de personal de la Dirección de Protección Civil Municipal.

El gobierno trabaja en la capacitación de sus elementos. FOTO: gobierno de Monterrey

El alcalde dio a conocer la importancia del acto de los elementos de la policía

“Quiero reconocer a Jonathan y a César. Es importante estar haciendo este tipo de reconocimientos para enaltecer el alto valor de los elementos de la policía de Monterrey, felicidades, sigan así, esta es la policía que quiere la ciudadanía, vamos a seguir esforzándonos mucho para mantener la seguridad, la paz, el orden de toda la ciudad”

Jonathan Nicolás López Yerena y César Hernández Carballo son los elementos que el lunes brindaron apoyo a una madre de familia, que solicitaba el auxilio para su hijo en la colonia Niño Artillero.

Los dos integrantes de la corporación regiomontana observaron que el menor de edad presentaba problemas al respirar, aparentemente por algún alimento que ingirió.

El alcalde busca nuevas formas de mejorar la seguridad en la entidad. FOTO: archivo.

La policía de Monterrey atendió la emergencia

Al brindarle los primeros auxilios y percatarse de que presentaba mejoría en su respiración, lo trasladaron a un hospital, a petición de la madre de familia, identificada como Karina Flores, de 27 años.

Como parte de la Estrategia ESCUDO, la atención a la ciudadanía en situaciones de emergencia es una herramienta primordial en la capacitación que recibe la Policía de Monterrey.